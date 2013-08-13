台湾货币市场：短率大致持平上日，午间国库券标售有机会往区间高位靠拢

* 短率稳于当前

* 国库券或有机会往区间高位挪移

* 银行在短票初级市场积极拿券

记者 林妙容

路透台北8月13日 - 台湾银行间短率周二大致持于上日。银行间资金水位仍多，拆出需求大于拆入，不过上日部分外资银行客户走钱，令外银资金水位有所下降，但暂不影响拆款成交利率。

拆款市场变化不大，各家银行关注今日午间364天期的国库券标售。多数资金调拨人士认为，市场气氛对一年期以上较长天期的券种利率看法确实偏向扬升，今日标售的决标贴现率或有机会往区间高端0.65%靠拢。

〞两年期存单标完后，整个市场气氛都不一样了，(364天国库券)0.629%应该是底部，得标利率可能往右(高)边移一点。〞一位本地银行交易员说。

台湾央行上周标售的100亿台币两年期存单，加权平均得标利率为0.78%，高于市场预期 。

路透周一调查六家金融机构，预估本期国库券决标贴现率中值在0.62-0.65%左右。预测高低位区间则在0.60-0.66%。

台湾央行周二(13日)将代财政部标售300亿台币的364天期国库券，14日发行。今年3月同天期国库券决标贴现率在0.629%。

本地时间11:20时：

**台币兑美元 微幅走高3.3分报29.947。

**台股 走扬0.67%，报7,956.50点；成交量 报439.30亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.388%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率暂在0.388-0.430%，上日为0.380-0.500%。

**短票市场银行拿券积极**

在短票市场方面，票券商及银行人士指出，由于次级市场短票利率仍有走低压力，银行端近来改变策略，直接在初级市场拿券，态度积极且下标力道不小，甚至部分排挤了票券商的票源，令次级市场券源不足。

影响所及，短票次级市场利率欲上不易，还隐隐带有下行压力。今日则大致持平于上日区间。

一大型票券商指出，8月以来初级市场中油、台电的标售利率难以弹升，甚至因银行抢标而出现超乎市场预期的低利率。其中中油100多天的票券利率甚至有银行下标至0.75%以下，较台电同天期利率多落在0.80%附近有一定的差距。

〞银行最近在初级市场很积极，有时候标太低连我们都没标到。〞一票券商人士说。

今日30天期短票利率主要交投在0.66-0.67%，与上日相同。0.66%多为一周内的极短天期。

台湾央行周二存单到期金额1,532.5亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆4,460.9亿台币，其他交易日分别为周三3,622.5亿、周四3,843.9亿及周五1,526亿。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为负221亿台币，累计超额准备为1,415亿，加计前期1%的超额准备为2,790亿台币。

**RP利率渐向区间低位成交**

债券市场附买回(RP)成交利率区间周二大致平稳，但因市场资金仍多，利率仍有下跌的压力，利率向区间的低位靠拢。

一位大型票券商交易员表示，目前拆款市场的利率还是很低，使得票券商偏重拆款市场的资金调入；此外，市场的券也少，使得近期调低利率仍有所获。

〞客人有抗议啊，但抗议无效！〞前述票券商交易员表示。她也说，市场的短率就是很低，公司给予的压力也很大，因此慢慢压低利率的动作可能仍将持续。

另一证券商交易员则认为，投信、寿险的资金仍然相当充裕，估计8月的资金情势仍将维持宽松，短率续向低位缓慢而行。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%。主要成交区间大致和上交易日相似，渐向区间的低位靠拢。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，和上日水位大致相同。