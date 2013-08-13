台湾央行：364天国库券决标贴现率0.647%符合预期，利率触底反弹

路透台北8月13日 - 台湾央行周二代财政部标售364天期国库券，其决标贴现率为0.647%，符合预期。此次得标利率较上次标售同天期国库券走高1.8基点，利率有触底反弹迹象。

路透周一调查六家金融机构，预估决标贴现率中值在0.62-0.65%左右。预测高低位区间则在0.60-0.66%。

央行表示，得标者加权平均投标贴现率为0.59%，区间为0.500-0.647%。

此期国库券得标比重为银行业98.17%，票券业1.83%，打破此前国库券连续七期标售均由银行业100%得标的景况。

此期国库券投标总额为774亿台币，发行金额为300亿，投标倍数为2.58倍。

该期国库券为足额发行，将在周三(14日)交割，到期日为2014年8月13日。

以下为2012年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

(完)

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