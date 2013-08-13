《HOME专栏》如果铝价确实遭到操纵，究竟是谁受惠了？

**赢家与输家**

当大宗商品的使用方抱怨卖价太高时，通常合理的推论是生产商从中受益。

然而，铝市的生产商和消费方一样不满铝价，这个市场实在令人好奇。

确实，目前是生产商正在苦苦挣扎求生，而铝材制造商则是正在享受铝应用强劲成长的成果，因为铝在汽车等一些领域的应用比重日益提高。

那么究竟是谁在这个功能失调的市场得到好处？

其中当然有LME仓库营运商，拜等待出货的客户大排长龙之赐，这些营运商的仓租营收大增。

另外还有一些市场要角也是赢家，他们主要是贸易商，假定这些贸易商能够持续低买高卖，他们就能够从铝的实货溢价获利。

好几家贸易商也同时拥有LME仓库营运商，像是嘉能可-斯特拉塔、托克、来宝集团。当高盛及摩根大通等银行退出大宗商品市场之际，这些贸易商反而扩张仓储版图，这会是巧合吗？

另外，库存融资也赚得不少，虽然近来这种利差交易的报酬，只有在实质利率为负的条件下才显得不错。

哦...还有另一群受惠者。

就是我们这些一般民众。

我们使用的饮料铝罐、汽车及窗框价格都比一年前便宜。也比2010年便宜，比起2008年更是便宜许多。

只有2009年的价格比目前便宜，但这是爆发全球金融危机的那一年，当时所有大宗商品都跌至多年低点。

如果铝市真的遭到操纵，它的好处似乎是我们所有人都受惠了。