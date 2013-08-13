《HOME专栏》如果铝价确实遭到操纵，究竟是谁受惠了？

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
**赢家与输家**
当大宗商品的使用方抱怨卖价太高时，通常合理的推论是生产商从中受益。
然而，铝市的生产商和消费方一样不满铝价，这个市场实在令人好奇。
确实，目前是生产商正在苦苦挣扎求生，而铝材制造商则是正在享受铝应用强劲成长的成果，因为铝在汽车等一些领域的应用比重日益提高。
那么究竟是谁在这个功能失调的市场得到好处？
其中当然有LME仓库营运商，拜等待出货的客户大排长龙之赐，这些营运商的仓租营收大增。
另外还有一些市场要角也是赢家，他们主要是贸易商，假定这些贸易商能够持续低买高卖，他们就能够从铝的实货溢价获利。
好几家贸易商也同时拥有LME仓库营运商，像是嘉能可-斯特拉塔、托克、来宝集团。当高盛及摩根大通等银行退出大宗商品市场之际，这些贸易商反而扩张仓储版图，这会是巧合吗？
另外，库存融资也赚得不少，虽然近来这种利差交易的报酬，只有在实质利率为负的条件下才显得不错。
哦...还有另一群受惠者。
就是我们这些一般民众。
我们使用的饮料铝罐、汽车及窗框价格都比一年前便宜。也比2010年便宜，比起2008年更是便宜许多。
只有2009年的价格比目前便宜，但这是爆发全球金融危机的那一年，当时所有大宗商品都跌至多年低点。
如果铝市真的遭到操纵，它的好处似乎是我们所有人都受惠了。
这可真是个非常令人玩味的结果。(完) (译文审校 李婷仪/隋芬/张若琪)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。