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货币新闻 | 2013年 8月 13日 星期二 14:13 BJT

表格：德国7月CPI终值为较前月上升0.5%，较上年同升1.9%

路透柏林8月13日 - 德国联邦统计局周二公布数据显示：

* 德国7月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上升0.4%，较上年同期上涨1.9%(初值分别为上升0.4%和上升1.9%)

* 德国7月消费者物价指数(CPI)终值为较前月上升0.5%，较上年同升1.9%(初值分别为上升0.5％和升1.9%)

详细数据如下:

变动百分比

指数/成分

较前月 较上年同期 指数

整体物价指数 +0.5 +1.9 106.1

食品和饮料 -0.2 +5.1 111.2

烟酒类 +1.6 +2.9 107.9

服装鞋帽 -4.7 +1.2 99.7

房租,能源和水 +0.3 +2.2 107.6

家具和其它家计用品 -0.3 +1.0 102.0

保健用品 +0.1 -3.7 99.5

运输 +0.7 +0.8 108.2

通讯 -0.1 -1.2 93.6

娱乐 +3.4 +2.7 106.2

教育 持平 +3.2 96.1

餐饮和外宿 +0.1 +2.5 106.3

其它商品和服务 +0.2 +1.6 104.1 (完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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