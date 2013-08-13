表格：德国7月CPI终值为较前月上升0.5%，较上年同升1.9%

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透柏林8月13日 - 德国联邦统计局周二公布数据显示：
* 德国7月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上升0.4%，较上年同期上涨1.9%(初值分别为上升0.4%和上升1.9%)
* 德国7月消费者物价指数(CPI)终值为较前月上升0.5%，较上年同升1.9%(初值分别为上升0.5％和升1.9%)
详细数据如下:
变动百分比
指数/成分
较前月 较上年同期 指数
整体物价指数 +0.5 +1.9 106.1
食品和饮料 -0.2 +5.1 111.2
烟酒类 +1.6 +2.9 107.9
服装鞋帽 -4.7 +1.2 99.7
房租,能源和水 +0.3 +2.2 107.6
家具和其它家计用品 -0.3 +1.0 102.0
保健用品 +0.1 -3.7 99.5
运输 +0.7 +0.8 108.2
通讯 -0.1 -1.2 93.6
娱乐 +3.4 +2.7 106.2
教育 持平 +3.2 96.1
餐饮和外宿 +0.1 +2.5 106.3
其它商品和服务 +0.2 +1.6 104.1 (完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。