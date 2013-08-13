中国汇市：人民币早盘随中间价走低，连三天尾盘大行购汇压制做多热情

* 即期早盘走低，中间价回软终止六连升
* 连三天尾盘大行购汇，压制做多人民币热情
* 结购汇恢复相对均衡
路透北京8月13日 - 人民币兑美元即期 周二早盘走低，并在6.1250元下方窄幅振荡。此前隔夜美元指数走强，中间价亦终止连续六天涨势稍做回调。交易人士称，即期在连续三天受尾盘大行购汇拉低后，做多人民币的热情受到压制，中间价回软也促使结购汇恢复相对均衡。
此前连续三个交易日在尾盘出现大行购汇，使汇价在盘间升破6.12元关口后被迫收回涨幅，收盘价持续停留在6.1220-6.1230区间。市场开始猜测6.12元是监管层有意守住的一个汇率位置，此前客盘结汇偏多的情况今天稍有变化。
北京一外资行交易员表示，今天早盘市场表现平静，但大家都“不敢往下（人民币升值方向）做，不知道下面有什么东西。”他认为，在没有外力影响的情况下，短期内即期还是区间振荡，没有明显的方向。后期走向则需看中间价指引，预期中间价还是在6.16-6.18区间内运行。
根据多家银行反映的情况，仅从大行尾盘购汇来看，还无法肯定究竟是监管层干预还是客盘行为，也不能排除部分银行根据外管局20号文要求仍有购汇补充综合头寸的需求。综合起来推测，还是以监管层干预的可能性为大。
北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.1239元，上日收报6.1223元。今日人民币兑美元中间价 为6.1705元，上日中间价为6.1665元。
东京汇市美元周二收复部分失地，因投资者预期即将公布的美国零售销售数据强劲，从而回补空头仓位。日圆则下滑，因有媒体报导称，日本首相安倍晋三考虑下调企业税。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2600/30，上日尾盘为6.2615。
北京时间12:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1201/12元，上一交易日尾盘报6.1170元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李然; 审校 张喜良)