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货币新闻 | 2013年 8月 13日 星期二 16:38 BJT

表格：英国7月CPI较前月持平，较上年同期增长2.8%

路透伦敦8月13日 - 英国统计局周二公布，

* 英国7月消费者物价指数(CPI)较前月持平；较上年同期增长2.8%(预估为按年增长2.8%)

* 英国7月零售物价指数(RPI)较前月持平，较上年同期增长3.1%(预估为按年增长3.1%)

以下为详细数据：

7月 6月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.0 -0.2 0.0

较上年同期%　　　 2.8 2.9 2.8

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% -0.2 -0.2

较上年同期% 2.0 2.3

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.0 -0.1 0.0

较上年同期%　　　 3.1 3.3 3.1

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.0 -0.1 -0.1

较上年同期%　 3.2 3.3 3.1 (完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)
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