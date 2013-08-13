表格：英国7月CPI较前月持平，较上年同期增长2.8%

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦8月13日 - 英国统计局周二公布，
* 英国7月消费者物价指数(CPI)较前月持平；较上年同期增长2.8%(预估为按年增长2.8%)
* 英国7月零售物价指数(RPI)较前月持平，较上年同期增长3.1%(预估为按年增长3.1%)
以下为详细数据：
7月 6月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.0 -0.2 0.0
较上年同期% 2.8 2.9 2.8
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% -0.2 -0.2
较上年同期% 2.0 2.3
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.0 -0.1 0.0
较上年同期% 3.1 3.3 3.1
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.0 -0.1 -0.1
较上年同期% 3.2 3.3 3.1 (完)
(编译 田建华; 审校 隋芬)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。