中国债市动态：10年国债收益率再创近两年新高，受新债结果及央票续做拖累

路透上海8月13日 - 中国银行间债市周二早盘中长债收益率升势再起，10年国债成交最高升至3.91%，再创近两年新高。央行继7月之后再次到期续做三年期央票，且规模仍较大，市场对货币政策预期平添疑虑，加之国开行招标的新债长端定位飙高，令市场情绪更显悲观。

交易员并指出，随着经济数据初露转暖迹象，当前无论是基本面还是资金面对债市都缺乏支撑，政策走向又难以捉摸，短期内现券弱势难以扭转。

“今天国开发的利率蛮高的，投资盘没有出来，最近都是一级带动二级往上走的，”华东一银行交易员表示。

上海一银行交易员谈到，早盘中长期利率债呈普涨态势，其中国债升幅普遍在5－10个基点(bp)，而由于本周剩余时间还有不少新债发行，现券承受的压力依然不减，“（进出）口行还有三期债，200多亿的量也不小。”

业内人士周二透露，国家开发银行 上午招标增发的五期固息债，除一年品种符合预期外，三、五、七和10年品种均高于预期，其中七年和10年品种尤甚。

本周三和周五财政部将招标发行两期国债，分别为300亿元人民币三年固息品种和150亿元六个月期贴现品种，此外还有周四的进出口行至多270亿元三期固息债以及今日下午的200亿元铁道债等新债招标。

上述华东的银行交易员并指出，本周央行公开市场同时进行逆回购操作和央票到期续做，而七天期逆回购利率仅比上周低10个基点（bp）且高于二级市场回购利率水平，这些动作传递的信号均令机构心态偏谨慎，“现在关键是央行的态度吃不准，市场信心比较弱。”

央行周一晚间公告称，当日到期续做了755亿元三年期央票，利率3.50%；到期续做的标的券为周二(13日)到期的1001069，到期规模为860亿元。

央行公开市场周二进行了110亿元的七天逆回购操作，中标利率3.90%；路透周一访问了逾20家公开市场一级交易商，反馈的情况显示，机构预期七天期逆回购操作较上周可能量缩价跌，利率预测区间多在3.6%-3.8%之间，3.8%左左右较密集。