《中国政策焦点》步入老龄化社会，中国拟出台政策扶持养老服务业

* 中国已步入老龄化社会，养老服务业严重不足

* 政府酝酿出台政策，支持老年服务业发展

* 预期相关政策包括设立中央支持的养老服务业发展投资基金等

作者 沈燕

路透北京8月13日 - 家住新疆乌鲁木齐市，今年70多岁的王老师在老伴过世后就住进了二道桥附近一家公办养老院，这一住就快十年。

“这个养老院设施服务都挺好，每月收费1,500元，我的工资基本能负担，最重要的是有很多老年人作伴，没那么孤单。”王老师称，“现在排队想住进来的老人很多，包括南北疆的，但没有床位，所以我们这些早期住进来的都不敢轻易离开。”

这或许只是中国养老服务业短缺的一个缩影。未富先老，目前中国60周岁以上的老年人口已经达到1.94亿，占总人口七分之一。老龄化社会成为现实。

为此，中国正在制订国家养老服务发展有关规划，同时随着人口红利消失对经济的不利影响，外界也不断猜测中国会否调整执行多年的计划生育政策。

一位接近官方的消息人士对路透表示，中国政府正考虑出台加快老年服务业发展的政策，包括设立中央支持的养老服务业发展投资基金，加强金融、财政、税收、土地、价格（水、气、电、热）等方面的政策扶持力度，研究制定政府向社会力量购买养老服务的政策等。

“相关政策民政部已经制定并上报国务院，近期国务院会议就会讨论，估计很快会出台。”上述了解情况的消息人士称。该人士表示，今后城镇化建设、小区建设都要按标准要求配套建设养老服务设施。同时鼓励民间资本和社会力量举办养老机构，国家给予相关政策扶持。

中国于2000年进行第五次人口普查，当年60岁以上人口达1.3亿，占总人口10.2%，已经达到国际上一般认为的7%的老龄化标志线。预计2020年将达到2.4亿，占当时总人口的16%左右。中国人口老龄化呈加快趋势。

这也让中国计划生育政策中放开“单独二胎”的传闻成为近期舆论焦点，对此国家卫生计生委新闻发言人邓海华上周五表示,“将依据实际逐步完善生育政策”。这是国家卫生计生委一周内第二次对相关问题作出回应 。

**老龄化社会的挑战**

在每年3月份召开的中国两会（人大和政协会议）上，呼吁取消养老双轨制（公务员和企业退休待遇差距较大）的呼声年年不绝于耳，而中国目前的养老金缺口有多大，总量能否应付老龄化社会，均屡受质疑。如何养老以及怎样加快发展养老产业的问题迫在眉捷。

上述消息人士指出，中国已明确大力发展养老产业，提出到2020年，使养老服务业增加值增长明显快于服务业增长，形成一批养老产业集群、龙头企业和知名品牌。

同时，将加快养老服务设施建设，积极开发老年产品用品。支持企业开发康复器械、食品药品、负责服饰等老年用品，商场、超市等要设立老年专柜，开发老年住宅、老年公寓等生活设施，开发老年保险产品。

民政部部长李立国在出席第二届中国国际养老服务业博览会时表示，中国养老服务产业规模预计将在2015年超过4,500亿元，养老服务就业岗位将超过500万个，是当今中国老龄社会中名符其实的朝阳产业。

他还透露，按照国家养老服务发展有关规划，到2015年，中国每千名老年人拥有养老床位数将达到30张，日间照料服务将基本覆盖城市社区和半数以上农村社区。

同时，国家鼓励各地方政府建立高龄老年人津贴、生活困难老年人养老服务补贴、失能老年人护理补贴等制度，着力加强老年人福利资金保障，建立健全以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系，为老年人提供生活保障、医疗保健、文体休闲、释法维权等服务。

不过对于老龄化社会能否给中国带来朝阳产业也不乏质疑声，尤其是中国的养老经济基础并不雄厚。

一位业内资深人士就指出，与欧美国家有完善的社会保障制度不同，中国社保起步晚，农村养老保险全覆盖也没几年，且金额很少，很多城市的企业退休职工工资与当地工资最低标准差不多，有些甚至不能足额拿到。经济基础的不同，使得中国当前养老产业难成“淘金”的热门领域。

根据中国社会科学院世界社保研究中心发布的《中国养老金发展报告2012》显示，2011年城镇职工养老金收不抵支省份达14个，收支缺口达767亿元，高于2010年。