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货币新闻 | 2013年 8月 13日 星期二 17:14 BJT

表格：欧元区6月工业生产较前月上升0.7%，较上年同期升0.3%

路透布鲁塞尔8月13日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区6月工业生产恢复增长，较前月上升0.7%，受到耐用消费品产出跳增的强力拉动。

欧元区6月工业生产较上年同期上升0.3%，5月分别修正至下降0.2%和确认为下降1.3%)。

以下为详细数据(变动百分比)：

较前月

2013年1月 2013年2月 2013年3月 2013年4月 2013年5月 2013年6月

整体产出 -0.4 0.2 0.9 0.4 -0.2 0.7

半成品 0.2 -0.2 0.0 0.1 0.6 0.5

能源 0.1 1.7 3.7 -1.4 0.1 -1.6

资本财 -1.7 0.8 1.0 2.2 -1.1 2.5

耐用消费品 -1.8 0.8 1.8 -1.6 -1.9 4.9

非耐用消费品 -0.3 -1.5 0.0 0.9 0.7 -0.6

较上年同期

2013年1月 2013年2月 3月 4月 5月 6月

整体产出 -2.4 -3.2 -1.4 -0.5 -1.3 0.3

半成品 -3.8 -2.9 -4.1 -2.5 -2.6 -1.3

能源 -1.0 -6.7 8.7 -0.7 0.2 -1.7

资本财 -3.8 -3.9 -3.1 1.5 -0.6 3.3

耐用消费品 -7.2 -4.9 -1.9 -4.5 -6.1 -1.0

非耐用消费品 1.4 -0.1 -2.6 0.6 -0.1 -1.1

较前月变动百分比是经季节调整的数据，而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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