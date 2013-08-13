表格：欧元区6月工业生产较前月上升0.7%，较上年同期升0.3%

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透布鲁塞尔8月13日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区6月工业生产恢复增长，较前月上升0.7%，受到耐用消费品产出跳增的强力拉动。
欧元区6月工业生产较上年同期上升0.3%，5月分别修正至下降0.2%和确认为下降1.3%)。
以下为详细数据(变动百分比)：
较前月
2013年1月 2013年2月 2013年3月 2013年4月 2013年5月 2013年6月
整体产出 -0.4 0.2 0.9 0.4 -0.2 0.7
半成品 0.2 -0.2 0.0 0.1 0.6 0.5
能源 0.1 1.7 3.7 -1.4 0.1 -1.6
资本财 -1.7 0.8 1.0 2.2 -1.1 2.5
耐用消费品 -1.8 0.8 1.8 -1.6 -1.9 4.9
非耐用消费品 -0.3 -1.5 0.0 0.9 0.7 -0.6
较上年同期
2013年1月 2013年2月 3月 4月 5月 6月
整体产出 -2.4 -3.2 -1.4 -0.5 -1.3 0.3
半成品 -3.8 -2.9 -4.1 -2.5 -2.6 -1.3
能源 -1.0 -6.7 8.7 -0.7 0.2 -1.7
资本财 -3.8 -3.9 -3.1 1.5 -0.6 3.3
耐用消费品 -7.2 -4.9 -1.9 -4.5 -6.1 -1.0
非耐用消费品 1.4 -0.1 -2.6 0.6 -0.1 -1.1
较前月变动百分比是经季节调整的数据，而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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