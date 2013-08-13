德国数据：8月ZEW经济景气判断指数升至42.0，创3月来最高

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透德国曼海姆8月13日 - 周二公布的调查显示，8月德国分析师和投资者信心攀升强过预期，显示欧洲最大经济体正在恢复成长动能，摆脱了2012年底的衰退和今年的疲弱开局。
智库ZEW月度调查显示，8月德国经济景气判断指数从7月的36.3升至42.0，触及3月以来最高，且超出路透调查预估的40.0。
德国8月ZEW现况指数为18.3，预估为12.0；7月为10.6。
数据公布后，欧元上涨，德债期货扩大跌幅。
ZEW表示，本次调查访问了252位分析师和投资人，调查时间为7月29日至8月12日。(完)
(编译 田建华; 审校 沈以文)
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