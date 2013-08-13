《SAFT专栏》日本企业不配合安倍经济学剧本演出

**高债务与消费税**

一方面，日本高达千万亿日圆规模的债务(是的，没错，公共债务在6月超过1,000万亿日圆，相当于GDP的200%)，可能迫使政府按计划上调消费税。这会相应地打压国内需求，约三分之一的分析师预计，如果明年4月消费税按计划从5%提高到8%，将导致经济衰退。

到目前为止，日本主要出口商的行动显示出锁定获利及行事保守的倾向。

尽管汽车销量减少，丰田汽车 第二季度净利依然接近翻倍。日产汽车 降价后在美国市场的销量提高五分之一，而福特 、汽车 和克莱斯勒 在各自国内市场的份额均有提升。

其他产业的获利也与出口行业一样在改善，但似乎是受到需求带动，而非日圆新近走弱的结果。诚然，投资是一个长期过程；众所周知，日本企业不在大举扩张上做闪电式的决策。只要日圆维持疲弱且日本国内经济看似稳定，日本企业最终也许会透过投资，来改善2014年及随后年份的前景。

有趣的是，选择坐享丰厚利润而鲜有新投资的现象，在日本出现的理由可能与英国等其他国家有别。当2008年英镑下挫，英国企业“价随市动”，轻易赚取大量获利。从某个方面来说，这可能是受到英国薪酬制度的推动，即高管薪酬与股票市场走势绑在一起。在面临是选择股票令人满意的短期上涨，还是通过扩大生产来押注股价长期走高时，英国企业的高官们通常会选择眼前利。

日本的高管薪酬制度截然不同。企业不愿积极投资，更可能是过去20年间日本大企业的艰难运营经历所渲染出来的风险分析的结果。