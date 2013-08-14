修正-《SAFT专栏》日本企业不配合安倍经济学剧本演出

(更正：倒数第五段的“汽车 ”应为“通用汽车 ”)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/洪曦

路透8月13日 - 安倍经济学有一个重大弱点：日本企业并未随之唱和，但这实在不能怪他们。

根据周一公布的数据，日本第二季经济环比年率为成长2.6%，比市场预估值低了整整1个百分点，而且明显低于第一季的增速。

GDP数据表现欠佳，立刻让外界把焦点放在日本经济是否能够承受消费税调高计划，不过藏在数据中的真正谜团是企业投资再度下滑。

第二季企业资本支出下滑0.1%，并未像市场所预期的出现近两年来首次上升。这一点非常重要，因为日本企业缺乏投资及聘雇意愿，正对安倍经济学形成有如断路器的阻力，实质上减缓了货币及财政政策传导至实体经济。

安倍经济学是以改革措施为基础，加上货币及经济刺激措施的政策组合，在众多目的之中，其中之一是设法压低日圆汇率，如此一来，日本企业提高竞争力后将扩大出口，聘用更多员工，促成一个投资、消费及经济成长的良性循环。

对日圆的影响完全奏效，过去一年日圆兑美元 贬值约20%。

这对日本企业当然是一大福音，许多企业获利倍增。然而高获利并未转化变成投资及经济成长，尽管海外对日本产品的需求不差。

更糟的可能是，近期的采购经理人调查显示未来几个月展望更差。

“令人忧心的是，采购经理人指数(PMI)数据也显示企业连续两个月增加就业岗位后，又再度裁员，反映出对经济前景的不确定感升高，”Markit首席经济学家Chris Williamson指出。Markit公布的日本7月PMI降至50.7，仅略高于荣枯分水岭50。

那么，为何企业不好好配合呢？因为，别的不说，至少企业没有义务这样做。日圆贬值后，企业虽然可以降价以扩大市场占有率，但他们还有另一个相当令人心动的选择：只要继续维持价格具有竞争力，但不去扩大市占率，而是让利润率提高。在日本前景面临众多不确定性之际，这特别显得诱人。弱势日圆绝不会永远保持下去，而在许多因素的影响下，企业当前在日本的投资，有可能未来无法获回报。

**高债务与消费税**

一方面，日本高达千万亿日圆规模的债务(是的，没错，公共债务在6月超过1,000万亿日圆，相当于GDP的200%)，可能迫使政府按计划上调消费税。这会相应地打压国内需求，约三分之一的分析师预计，如果明年4月消费税按计划从5%提高到8%，将导致经济衰退。

到目前为止，日本主要出口商的行动显示出锁定获利及行事保守的倾向。

尽管汽车销量减少，丰田汽车 第二季度净利依然接近翻倍。日产汽车 降价后在美国市场的销量提高五分之一，而福特汽车 、通用汽车 和克莱斯勒 在各自国内市场的份额均有提升。

其他产业的获利也与出口行业一样在改善，但似乎是受到需求带动，而非日圆新近走弱的结果。诚然，投资是一个长期过程；众所周知，日本企业不在大举扩张上做闪电式的决策。只要日圆维持疲弱且日本国内经济看似稳定，日本企业最终也许会透过投资，来改善2014年及随后年份的前景。

有趣的是，选择坐享丰厚利润而鲜有新投资的现象，在日本出现的理由可能与英国等其他国家有别。当2008年英镑下挫，英国企业“价随市动”，轻易赚取大量获利。从某个方面来说，这可能是受到英国薪酬制度的推动，即高管薪酬与股票市场走势绑在一起。在面临是选择股票令人满意的短期上涨，还是通过扩大生产来押注股价长期走高时，英国企业的高官们通常会选择眼前利。

日本的高管薪酬制度截然不同。企业不愿积极投资，更可能是过去20年间日本大企业的艰难运营经历所渲染出来的风险分析的结果。