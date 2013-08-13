新债招标：中国铁路总公司10年债利率5.10%，20年5.35%落在区间上限

路透上海8月13日 - 业内人士周二透露，中国铁路总公司招标发行的今年第二期200亿元人民币铁道债(企业债)，10年期中标利率为5.10%，其招标利率区间4.15%-5.15%；20年期中标利率为5.35%，则落在招标区间4.35%-5.35%的上限。

业内人士并透露，10年期债投标倍数为1.39倍，20年期投标倍数为1.08倍。

本期债招标方式为单一利率(荷兰式)招标，按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级公司综合评定，发行人主体信用等级和本期债信用等级均为AAA。

该期债联合主承销商为申银万国证券、国开证券、银河证券等六家，其中申银万国为牵头主承销商。本次募集资金将全部用于新建沈阳至丹东铁路客运专线等铁路及城际轨道交通建设项目。

今年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。7月23日招标的今年首期10年期铁道债中标利率为4.97%，投标倍数为1.78倍。

此前，国务院在关于组建中国铁路总公司有关问题的批复中明确提出，中国铁路总公司组建后，继续明确铁路建设债券为政府支持债券。

中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。