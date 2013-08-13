全球贵金属：8月12日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量均维持不变

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透8月13日 - 周一全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量和全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量较上周五均维持不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 29,293,742.5 8月12日 29,293,742.5 8月9日 0.0 0.00%
iShares 334,262,543.5 8月12日 334,262,543.5 8月9日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 戴素萍)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。