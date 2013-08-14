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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 10:35 BJT

新债招标：中国三年固息国债利率3.77%，高于市场预期--业内人士

路透上海8月14日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期固息国债，加权中标利率为3.77%，高于此前3.69%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.85%，首场投标倍数为1.56倍。

该期债为财政部今年第17期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。

该期债8月15日开始计息，8月15日至8月19日进行分销，8月21日起上市交易。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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