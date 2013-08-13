台湾央行：共发行1,535.5亿台币存单，发行余额增3亿

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透台北8月13日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,535.5亿台币存单。若相较存单到期金额1,532.5亿，存单发行余额增3亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,506.5
91天期 0.93 19.0
182天期 1.05 10.0
央行上日共发行3,941亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,246.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负221亿台币，累计超额准备为1,415亿，加计前期1%的超额准备为2,790亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。