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货币新闻 | 2013年 8月 13日 星期二 16:39 BJT

台湾央行：共发行1,535.5亿台币存单，发行余额增3亿

路透台北8月13日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,535.5亿台币存单。若相较存单到期金额1,532.5亿，存单发行余额增3亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,506.5

91天期 0.93 19.0

182天期 1.05 10.0

央行上日共发行3,941亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,246.4亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负221亿台币，累计超额准备为1,415亿，加计前期1%的超额准备为2,790亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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