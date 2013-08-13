台湾货币市场：8月14日及本提存期资金预期变化一览表

纽约期市：可可期货触及逾一个月低位，白糖期货振荡走低
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。
路透台北8月14日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,622.5亿台币。
--公债97甲5期付息15.75亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--财政部发行财102-8期国库券，364天期，金额300亿台币。
---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期3兆(万亿)1,867.7亿台币 ：
08/15 3,843.9亿台币
08/16 1,526亿台币
08/19 3,384.1亿台币
08/20 1,277.5亿台币
08/21 690.5亿台币
08/22 2,603.5亿台币
08/23 2,377.25亿台币
08/24 10亿台币
08/26 2,719.5亿台币
08/27 4,209.5亿台币
08/28 1,608亿台币
08/29 3,927.3亿台币
08/30 905.15亿台币
09/02 2,059.5亿台币
09/03 726亿台币
--公债还本付息36亿台币
08/16 91甲7期付息15亿
08/22 100甲8期付息11.25亿
08/24 101甲8期付息9.75亿
--国库券到期300亿台币
8/27：财101-8期国库券到期，273天期，金额300亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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