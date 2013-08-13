台湾货币市场：8月14日及本提存期资金预期变化一览表

纽约期市：可可期货触及逾一个月低位，白糖期货振荡走低

路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。