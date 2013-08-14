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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 09:33 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国财政部300亿元人民币三年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值为3.69%
  中国广核集团10亿元一个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和民生银行主承
  中国黄金集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和中信银行主承
  中国兵器工业集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和农业银行主承
  云南投资控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农业银行主承
  申银万国证券20亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工行/农行等承销
  云南投资控股集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
  荣盛控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中国银行和国开行主承
  中材集团5亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承
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  二、新债上市：
      
  国开行 50亿元10年期续发固息金融债130231，参考收益率4.3968%
  国开行50亿元五年期续发固息金融债130229，参考收益率4.1795%
  国开行50亿元三年期续发固息金融债130228，参考收益率4.1311%
  海淀国有资本经营中心16亿元七年期固息债1380247，票面利率5.50%
  富通集团5亿元一年期短融041362030，票面利率5.99%
  中铁物资公司20亿元三年期中票101352005，票面利率5.1%
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  三、缴款：

  财政部260亿元20年期固息国债130016，票面利率4.32%
  博尔塔拉国有资产投资经营公司9亿元七年期固息债1380249，票面利率7.18%
  大唐集团40亿元九个月期超短融
  中国南车 20亿元三个月期超短融
  五矿股份公司20亿元六个月期超短融
  第一创业证券6亿元三个月期短融
  电信科学技术研究20亿元三年期中票
  青海国资投资管理公司30亿元15年期中票
  中粮集团50亿元三年期中票
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  四、还本付息：
  
  山西晋城无烟煤公司12亿元五年期固息债088023到期兑付，票面利率6.30%
  中国人民银行270亿元三个月期央行票据1301002到期兑付，参考收益率2.9089%
  国信证券17亿元三个月期短融071311002到期兑付，票面利率3.75%  
  山西晋城无烟煤公司8亿元七年期固息债088024付息，票面利率6.7%
  天津港集团28.5亿元五年期固息债0980125付息，票面利率4.5%
  天津港集团21.5亿元七年期固息债0980126付息，票面利率5.2%
  泰州鑫泰集团10亿元六年期固息债1280229付息，票面利率6.85%
  肥城城市资产经营公司9亿元六年期固息债1280230付息，票面利率7.1%
  天津生态城投资12亿元七年期固息债1280231付息，票面利率6.76%
  广州经济技术开发区25亿元固息债1280232付息，票面利率6.7%
  福建龙岩城投8亿元七年期固息债1280233付息，票面利率7.45%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

  --受经济增速放缓影响，中国财政收入增幅也不可避免放慢速度，收支矛盾日益突出导致7月全国财政支出呈现
负增长，
为至少2012年以来首见；财政部预计，今年中央财政完成全年收入预算任务艰巨。 
  --国家外汇管理局公布，二季度境外投资者对境内金融机构直接投资流入4.43亿美元人民币，净流入4.42亿美
元。
       
    8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    8/22公布8月汇丰制造业PMI初值                      (7月初值为47.7)
    8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润           (1-6月为11.1%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)                            
         
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴； 审校 边竞/曹巍浩)
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