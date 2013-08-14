《中国债券市场每日交易备忘》--8月14日

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币三年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值为3.69% 中国广核集团10亿元一个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和民生银行主承 中国黄金集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和中信银行主承 中国兵器工业集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和农业银行主承 云南投资控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农业银行主承 申银万国证券20亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工行/农行等承销 云南投资控股集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 荣盛控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中国银行和国开行主承 中材集团5亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国开行 50亿元10年期续发固息金融债130231，参考收益率4.3968% 国开行50亿元五年期续发固息金融债130229，参考收益率4.1795% 国开行50亿元三年期续发固息金融债130228，参考收益率4.1311% 海淀国有资本经营中心16亿元七年期固息债1380247，票面利率5.50% 富通集团5亿元一年期短融041362030，票面利率5.99% 中铁物资公司20亿元三年期中票101352005，票面利率5.1% ============================================================================ 三、缴款： 财政部260亿元20年期固息国债130016，票面利率4.32% 博尔塔拉国有资产投资经营公司9亿元七年期固息债1380249，票面利率7.18% 大唐集团40亿元九个月期超短融 中国南车 20亿元三个月期超短融 五矿股份公司20亿元六个月期超短融 第一创业证券6亿元三个月期短融 电信科学技术研究20亿元三年期中票 青海国资投资管理公司30亿元15年期中票 中粮集团50亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 山西晋城无烟煤公司12亿元五年期固息债088023到期兑付，票面利率6.30% 中国人民银行270亿元三个月期央行票据1301002到期兑付，参考收益率2.9089% 国信证券17亿元三个月期短融071311002到期兑付，票面利率3.75% 山西晋城无烟煤公司8亿元七年期固息债088024付息，票面利率6.7% 天津港集团28.5亿元五年期固息债0980125付息，票面利率4.5% 天津港集团21.5亿元七年期固息债0980126付息，票面利率5.2% 泰州鑫泰集团10亿元六年期固息债1280229付息，票面利率6.85% 肥城城市资产经营公司9亿元六年期固息债1280230付息，票面利率7.1% 天津生态城投资12亿元七年期固息债1280231付息，票面利率6.76% 广州经济技术开发区25亿元固息债1280232付息，票面利率6.7% 福建龙岩城投8亿元七年期固息债1280233付息，票面利率7.45% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --受经济增速放缓影响，中国财政收入增幅也不可避免放慢速度，收支矛盾日益突出导致7月全国财政支出呈现 负增长， 为至少2012年以来首见；财政部预计，今年中央财政完成全年收入预算任务艰巨。 --国家外汇管理局公布，二季度境外投资者对境内金融机构直接投资流入4.43亿美元人民币，净流入4.42亿美 元。 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞/曹巍浩)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。