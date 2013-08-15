离岸人民币：台湾银行业7月底人民币存款768.59亿元，月增7.95%

路透台北8月15日 - 台湾央行周四表示，至今年7月底止，台湾银行业累计人民币存款 达768.59亿元，较上月成长约7.95%。其中，以个人户及本地企业户为主要资金来源的台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款则持续成长。

7月底DBU人民币存款增至465.64亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则为302.95亿元，已连续两个月衰退。

此外，台湾相关人民币业务中7月成长最快速的为汇款总额，DBU及OBU合计总额为673.16亿元，较上月成长约79.41%。

央行官员表示，汇款总额含括项目包括贸易项下及资本项下的移动，也就是人民币业务衍生的相关企业资金移动及交易等都较为热络，因此成长快速。

此前香港金管局公布的数据显示，香港银行机构截止6月末的人民币存款 为6,979.59亿元，较上月的6,984.81亿微降5.22亿元。虽然下降规模不大，但却是香港人民币资金池九个月来首见下降。

台湾自今年2月6日开放DBU承作人民币业务。多家投资银行预估，台湾至今年底为止，人民币存款可望达到1,000-1,500亿元。

台湾央行自4月起暂不公布跨境贸易结算总额。

台湾人民币存款趋势图请见 r.reuters.com/deq42v

以下为台湾央行提供的台湾人民币相关数据：(单位：亿元人民币)

时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现及放款余额 汇款总额 跨境贸易结算总额

7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 --

6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 --

5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 --

4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 --

3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 92.51

2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 73.87

注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据

注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项

注3：汇款总额含个人及企业 (完)