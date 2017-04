路透香港8月13日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,渣打银行将与恒生银行一道,共同协调安排亚洲房地产投资企业Phoenix Advisors的34亿元人民币(5.55亿美元)融资案。

一如此前报导,此融资案期限为四年半,包括22.125亿港元的境外贷款和16.3亿元人民币的境内贷款。

港元境外贷款经由Double Favour Ltd借入,并由Phoenix Asia Real Estate Investments在内的14家公司提供担保。此贷款又分为两部分,其中18.625亿港元用于收购,另外3.5亿港元用于转贷。

境外贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码490个基点,从第30个月开始分九期按季偿还。

16.3亿元人民币境内贷款也分为两部分,其中8.9亿元人民币用于Shanghai Tian Shun Economy Development Co Ltd,剩余7.4亿元人民币用于Shanghai Tong An Real Estate Development Co Ltd。

境内贷款由两家公司提供担保,利率为中国人行基准利率的120%。

整笔贷款提供100个基点的承诺费。

承贷4.30亿元人民币的银行可获得125个基点的前端费以及牵头行头衔,承贷2.50亿元人民币的银行获得75个基点的费用和主办行头衔。

Phoenix Advisors成立于2002年,在香港和东京设有办公室。(完)