欧元债市：西班牙已经完成发债目标的76%，将放缓发债节奏--官员

路透马德里8月13日 - 西班牙财政部秘书长Inigo Fernandez de Mesa在周二公布的专访中表示，在9月重新开始标债后，将放缓发债节奏。今年年初至8月，西班牙已经完成发债目标的76%。

在8月1日最近的一次标债后，西班牙已经售出922亿欧元(1,226亿美元)中期和长期公债。其2013年目标是发行1,213亿欧元公债，下次标债定于9月5日。

Fernandez de la Mesa在接受金融日报Expansion采访时说道，“我们将在9月恢复发行中期和长期公债，但是每月售债规模减少30%。”

在明年1月中之前西班牙预定有10起标债，且每次需要平均售出29亿欧元，才能满足年底目标。(完)