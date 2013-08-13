欧元债市：西班牙已经完成发债目标的76%，将放缓发债节奏--官员

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路透马德里8月13日 - 西班牙财政部秘书长Inigo Fernandez de Mesa在周二公布的专访中表示，在9月重新开始标债后，将放缓发债节奏。今年年初至8月，西班牙已经完成发债目标的76%。
在8月1日最近的一次标债后，西班牙已经售出922亿欧元(1,226亿美元)中期和长期公债。其2013年目标是发行1,213亿欧元公债，下次标债定于9月5日。
Fernandez de la Mesa在接受金融日报Expansion采访时说道，“我们将在9月恢复发行中期和长期公债，但是每月售债规模减少30%。”
在明年1月中之前西班牙预定有10起标债，且每次需要平均售出29亿欧元，才能满足年底目标。(完)
(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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