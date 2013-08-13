欧洲汇市：瑞郎兑欧元下跌，投资者关注稍后的欧洲经济数据

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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周二关注的焦点是德国8月ZEW经济景气指数，分析师平均预估为升至五个月高点40.0。此外，欧元区6月工业生产数据亦料将走升。
“过去几个月来欧元区方面的数据一直比较好，这令许多人认为欧元区第二季实际上已走出衰退，较先前预期来得早，”Alpari分析师Craig Erlam表示。
美国将在1230GMT公布的零售销售数据亦备受关注，投资者将从中研判美联储是否将提早开始缩减每月的购债计划。
在瑞士，ZEW投资者信心指数及生产者/进口物价数据均将在周三公布。
0641 GMT时，瑞郎兑美元较周一纽约收盘下跌0.1%至0.9262。
瑞郎兑欧元跌0.2%至1.2331。(完)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。