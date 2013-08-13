欧洲汇市：瑞郎兑欧元下跌，投资者关注稍后的欧洲经济数据

周二关注的焦点是德国8月ZEW经济景气指数，分析师平均预估为升至五个月高点40.0。此外，欧元区6月工业生产数据亦料将走升。

“过去几个月来欧元区方面的数据一直比较好，这令许多人认为欧元区第二季实际上已走出衰退，较先前预期来得早，”Alpari分析师Craig Erlam表示。

美国将在1230GMT公布的零售销售数据亦备受关注，投资者将从中研判美联储是否将提早开始缩减每月的购债计划。

在瑞士，ZEW投资者信心指数及生产者/进口物价数据均将在周三公布。

0641 GMT时，瑞郎兑美元较周一纽约收盘下跌0.1%至0.9262。