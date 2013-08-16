台湾汇市：7月台币实质有效汇率指数102.14低于韩元--BIS

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北8月16日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2013年7月台币实质有效汇率(REER)指数为102.14，相较韩元的实质有效汇率指数102.64为低，自上月高于韩元后重新回落。
相关图表请点选 r.reuters.com/rew42v
台币上月实质有效汇率高于韩元，为八个月来首见。去年10月间，当时台币有效汇率指数101.24，高于韩元的100.7。随后在去年11月至今年5月间，韩元实际有效汇率指数均高于台币。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。
以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2013/07 102.14 102.64
2013/06 101.55r 100.74r
2013/05 101.92r 103.35r
2013/04 100.88 101.82
2013/03 100.26 103.48
2013/02 101.19 104.18
2013/01 102.06 105.63r (完)
注:r 表修正后数字。
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。