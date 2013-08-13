《汇市简讯》欧元/英镑聚焦英国CPI数据，0.8580下方有停止单

0654GMT

* 如果英国CPI数据高于2.8%的预估值增幅，0.8580下方的停止单就有危险

* 0.8580是昨日低点(0.8579是英国央行公布前瞻性指引之后在8月7日的日低)

* 0.8620附近料有卖单(0.8619是8月9日高位；0.8623是8月8日高位)

* 0.8620期权明日到期。(完)

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