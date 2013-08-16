《台湾金融市场一周展望》9月美国QE退场气氛转浓，股债反应淡化下周或仍有支撑

* 9月美联储会议或正式启动QE退场

* 台股周五反应淡化趋涨，下周或在区间寻求支撑

* 台债殖利率再弹有限

* 台币区间格局不变，或因美元弱势微升

记者 林妙容

路透台北8月16日 - 5月以来市场反复思量美国何时缩减购债规模的不确定因素，本周在美国失业人数下降、消费物价指数走高下逐渐明朗，市场倾向确认美国将在9月会议中释出量化宽松(QE)退场的消息。美股以大跌回应，台股 周五却意外出现扬升，显示对QE退场效应淡化，下周或将于区间寻求支撑。

此前数度在QE即将退场的预期中，美国道琼指数仍屡创新高，但就在缩减购债前夕，投资人却以获利了结回应。然而在亚洲市场方面，即使多数市场出现跟跌，但台股走升、韩股 持于平盘附近，显示亚洲特定区域对QE退场仍有资金回补的吸引力，不全然与南亚资金撤出的效应一致。

〞现在距QE退场大概一个月，国际一线资金已提前布局回应，有机会回补新兴市场之前跌深的缺口...但台湾基本面不好，回升速度没那么快。〞万宝投顾总经理蔡明彰说。

从数据上来看，自7月以来，外资流入已经提振中国、韩国、及台湾股市，在新兴市场前景黯淡之际，这是投资人认为这些市场仍有一些潜藏价值的初步迹象。

外资及陆资7月在台湾净汇入27.68亿美元，不过在台股至上日为止8月份已卖超了414.11亿台币。惟市场人士观察，外资在台股卖超并未大量汇出，台币汇价仍持于区间不受影响。

蔡明彰认为，QE初期退场的力道不会太大，资金仍要寻找投资标的，台湾全年GDP成长率的预估只在2.4%左右，在区域间站在一个不太突出的位置，但仍有一定买盘。下周料台股将以打底整理的格局呈现，年线7,800点附近不易跌破，季线8,060点附近则须花点时间才能站上。

中国信托投信协理王源锦则认为，台股今日走高与市场对QE的反应淡化有关，下周有机会在底部寻得强劲支撑。

〞美国只是把油门放开而已，不是踩煞车，美股走跌是表现对价值偏贵的疑虑。〞他说。

他认为QE退场亚洲市场仍有跟跌疑虑，但台股拉回整理将有回补力道，整体而言仍将在7,800-8,200点间来回震荡。

上周美国初请失业金人数降至近六年低点，7月消费者物价全面上扬，两项数据可能促使美联储向削减大规模购债计划规模靠近一步。

一份路透调查显示，美国经济正处在温和但稳定的复苏道路上，失业率料在2014年中时降到7%，美联储有可能在下个月开始缩减刺激计划。

**埃及动荡仍需注意**

虽然金融市场对QE退场的反应仍是下周市场表现的主轴，但扩大中的埃及动乱也不能小看。

元大宝来商品指数期信基金经理人曾士育指出，近期埃及政府以武力镇压暴动，利比亚罢工事件又将中断原油日供给，以及伊拉克预计9月开始进行油田维修，整体中东北非地区近期将影响的原油日供给量高达120万桶，加上全球有7%以上的原油输出会经过苏伊士运河及附近的输油管，因此埃及的动乱引发市场对供给面的高度疑虑。

反应在台湾股市上，万宝投顾的蔡明彰认为台湾的塑化类股将受惠于回补库存的需求。

但从油品市场产生的价格变动是否会波及其他金融市场，则是下周需小心以对的变数。

**台债市场偏空整理**

台债市场方面，交易员认为，美国缩减QE的策略已成定局，目前各方密切关注未来QE的缩减规模以及方式，这仍将持续令债市偏空整理，但受到边际效应递减的影响，殖利率弹高幅度也会受限。

此外，下周三FOMC要公布7月货币会议纪录，这也可能给予市场一些关于美联储目前对景气的看法、以及提供QE退场的蛛丝马迹。

而尽管台湾的经济成长率相当疲弱，无法与美国景气复苏的强势相提并论，但一位证券商交易员认为，全球的债市利率无可避免都会受到美债的影响，先前即便澳洲央行降息，但债市殖利率仍旧爬升即可验证。

这名交易员也认为，台债中期的趋势与美债相似偏空，但殖利率升幅可能会受到台债筹码集中的因素而弹幅有限。

另外一位金控旗下证券商交易主管则认为，五年券102/2 殖利率续上力道有限，上方暂看1.2%。他认为，可能要等到8月29日的10年期新券发行前交易(when-issued)开始，才会令盘面空方动能重新归队。

新一期10年期公债102/10期公债将于9月14日(周六)标售，9月18日发行，金额400亿台币，将在8月29日开始发行前交易。

交易员指出，10年新券殖利率开在1.70%附近可能性颇高，若开更高也可能带动五年期公债殖利率进一步向上。

他并预估，下周五年期公债102/2殖利率的区间在1.1-1.2%；10年期102/6 殖利率可能在1.58-1.65%。

另外一位公营银行交易员则说，若以台湾今年的经济成长仍然低迷的情况来看，央行至少在一年内都没有升息的条件，殖利率也没有大升的机会。虽然美债殖利率弹升趋势确定，但他认为，台债殖利率若弹升太高，也不排除有过度反映后的急跌修正行情。

**台币汇率区间盘整**

本周台币实质交投持稳既有区间，交易员认为，近日美国股债同步走空，或成压低国际美元的主因，牵动台币随主要亚币区间微升，但成交量低迷令交投方向难定，下周台币主交投料在原有区间内盘整。

交易员指出，下周FOMC将公布7月货币会议纪录，鹰、鸽两派对决的谈话内容将会再度掀起市场多空两派角力，随着9月开始缩减购债规模的声浪日起，市场已提前做出反应，时序越逼近9月市场是否出现利空出尽的情形有待观察。

短线美元指数 盘旋相对低档区，跟市场减持美债或有关系，美国股债若持续低迷恐拖累美元偏弱整理，台币或将随亚币区间偏升反应。

交易员普遍预估，目前正处暑假期间，成交量明显萎缩，致台币难有行情，料下周台币实质交投维持在29.900-30.000的大区间盘整。

此外目前市场交易多以实质抛补为主，短线交易盘大多退居观望，另外资自8月来已卖超台股逾400亿台币，但外资美元买盘量能仍属平稳，并未出现明显汇出情形，在量能不彰的情况下，台币实质交投亦难以突破。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，随着国际美元走弱，海外看升台币气氛略有增温，美元/台币各天期换汇点连两日扩大。

**货币市场利率下周持稳**

货币市场方面，本周市场在消化央行两年期存单及364天期国库券标售走高带来的影响后，短率仍受到资金面去化不易而略有下行压力。但下周未有新的央行存单及国库券发行，市场将重新回归资金供需面，利率料仍稳于低位。

市场人士指出，下周渐入本提存期下半旬，银行端去化短钱的压力增大，但市场基本面并未回暖，企业放款需求低迷，资金寻得去处不易，短率难有走扬机会。至于是否进一步下探底部，将视央行冲销力道而定。

下周货币市场没有特殊宽松及紧缩因素，加上央行近来冲销力道平稳，隔夜拆款利率仍以0.385-0.388%为主，30天期短票则看0.65-0.67%，料稳于区间。

市场在静淡之际，持续关注央行后续是否宣布续发两年期存单的消息，以作为判断央行是否启动紧缩的先行指标。

而市场对利率预期的反应，则将留待9月初央行标售一年期存单及273天期国库券再度检视。