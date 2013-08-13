中国债市：公开市场操作利空现券长端尤弱，10年国债收益率续创两年新高

路透北京8月13日 - 中国银行间债市周二现券普涨，长债升势更猛，其中10年国债成交收益率收报3.94%，刷新近两年来新高。交易人士表示，央行公开市场再次续作到期的三年央票，且上午逆回购利率定位高于预期，冲击了本就疲弱的场内信心。

他们并提到，逆回购利率高于上日二级同期限资金价格，或说明短期利率已调整接近央行心理价位。对于债市短期前景，多数交易员认为中长债仍将承压，可坚持短久期策略；不过中长期看，随着机构对资金价格中枢逐渐达成趋于一致的预期，长端表现机会或可期。

“一年国债看双边大概上来5个基点(bp)，不过这也没有长端上的多。10年国债(收益率)今天又创了新高，成交在3.94%附近。”北京一商业银行交易员称。

央行周一晚间公告称当日公开市场到期续作755亿元人民币三年期央票，利率3.50%。周二央行进行了110亿元的七天逆回购操作，中标利率3.90%。路透周一访问了逾20家公开市场一级交易商，反馈的情况显示，机构预期七天期逆回购操作较上周可能量缩价跌，利率预测区间多在3.6%-3.8%之间，3.8%左右较密集。

对于逆回购利率的定位，北京一大型银行交易员表示，昨日市场七天回购利率已下探至3.68%，但今日公开市场七天逆回购利率仅较前次操作下降10bp至3.9%，可能显示短期利率已经调整接近央行心理价位。

对于后市债市走向，他认为，央行“收长放短”，逆回购投放量较少、央票续发影响大行后续配置计划、下半年供给量仍较大；加之7月经济数据较好，市场风险偏好加强，股市回暖，近期债市中长端可能仍承压。

上述北京某商业银行的交易员表示，“(债券)市场存在超调的情况，但大家对于资金利率中枢的定位还没有一个明显的预期，或者说合理水平，所以机构还在找一个资金、债券的平衡点。”

在交易策略上他建议，目前情况看，可以维持短久期策略，但适当加一点中长期债券，“可能也不是太坏的选择...有机会的话应该是利率债先动，特别是一旦(资金价格中枢)预期比较明确，我觉得长债会先动，机构的配置需求会出来。”

另有对后期中长期债前景心存乐观态度的交易员调侃称，“债券若是长久时，又岂在(10年国债)朝3暮4。”

剩余期限约9.78年的附息国债130011券最新成交报价对应收益率 3.94%，上日尾盘收报3.83%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.2393 3.7339

上日 2.9877 3.6827

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8173/3.7555 国债参考率报价 3.4882/3.4200 金融债参考率报价 4.1711/4.1133(完)

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