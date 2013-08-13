《汇市简讯》英国结算需求推高英镑兑美元

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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0709GMT
* 英国的结算需求是推动英镑涨至1.5482美元的主因
* 在1.5500和1.5520挂有卖单
* 亚洲时段所及的高点1.5465目前成为支撑位，1.5448是亚洲所及低点。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。