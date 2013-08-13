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市场报道 | 2013年 8月 13日 星期二 15:45 BJT

《汇市简讯》英国结算需求推高英镑兑美元

0709GMT

* 英国的结算需求是推动英镑涨至1.5482美元的主因

* 在1.5500和1.5520挂有卖单

* 亚洲时段所及的高点1.5465目前成为支撑位，1.5448是亚洲所及低点。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校)
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