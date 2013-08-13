《独家新闻》巴克莱正评估阿联酋的零售银行业务，有可能出售

路透迪拜8月13日 - 据两位熟悉状况的人士称，巴克莱 正在对其在阿联酋的零售银行业务进行战略评估，结果有可能是出售该业务。

巴克莱是英国第三大银行，其周二证实正在评估阿联酋的零售银行业务，但并未给出进一步评论。消息人士拒绝置名，因事件未公开。

消息人士表示，此次内部评估仍处于初步阶段，就调研结果尚未作出任何决定。他们称，目前并未聘请外部咨询顾问或金融顾问来寻找潜在买家。

巴克莱在阿联酋的零售银行业务包括个人银行、借款和抵押贷款服务、以及信用卡部门。一位银行业消息人士称，这部分业务的员工人数为500-1,000人，但大部分是外包雇员，并非巴克莱的直接雇员。

根据消息人士，巴克莱在阿联酋的企业银行、私人银行及投行业务不在评估之列。除阿联酋外，巴克莱在中东地区还在埃及设有零售银行业务。

消息人士表示，评估并不涉及该行的埃及零售业务。(完)