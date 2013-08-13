中国金属：未来数月可能增加铜进口，因铜冶炼厂硫酸供应过剩恶化

* 硫酸价格今年跌掉四分之一

* 铜冶炼厂可能减少铜精矿治炼，以降低硫酸产量

* 今年精炼铜产量可能降至520万吨--炼厂

路透香港8月13日 - 由于处理铜冶炼副产品硫酸遭遇困难，中国铜冶炼厂被迫减少铜产量，未来几个月中国可能必须增加铜进口。

中国增加铜进口，应会支撑铜价 ；今年以来铜价下跌约8%。

铜及锌的治炼排气可制出硫酸。冶炼厂必须迅速处理这些硫酸，因为厂商通常没有庞大的储存空间，因此售出硫酸对冶炼铜精矿而言非常重要。

去年中国肥料生产所使用的8,400万吨硫酸原料，有三分之一来自冶炼企业。

中国铜冶炼年产能预计今年提高62万吨，制酸产能将因而增加约220万吨。

但多位分析师及冶炼厂消息人士指出，中国经济降温，已导致今年需求下滑，加上产能过剩，硫酸供应因而过多。

大宗商品数据商生意社(Sunsirs)市场分析员班文文指出，硫酸价格今年以来已下跌至少四分之一，在使用量最大的山东省跌至每吨140-160元人民币(22.87-26.13美元)，在年底的使用高峰之前，可能还会进一步下跌。

上述为出厂价格，两年前的价格约为600元人民币，2008年为1,550元人民币。

班文文指出，进口硫酸的价格低廉，在中国港口的出售价格约为每吨30美元，也对价格造成压力。

“现在不是价格的问题，而是冶炼厂没地方送的问题，”她表示。

甘肃一冶炼厂的交易经理表示，该公司愿意用每吨100多元人民币的价格，让买家买走硫酸，但要的人很少。

该经理称，“硫酸产量是炼厂非常棘手的问题，下半年产量可能受影响，”他拒绝具名，因未获授权向媒体讲话。

**形势恶化**

硫酸问题对中国冶炼厂而言并不陌生。

江西铜业 在2008年初被迫削减铜产量，因暴雪天气破坏了多个省份的道路，导致出货放缓，令存储硫酸的空间不足。江西铜业为中国最大的铜生产商，一年可制出逾250万吨硫酸。

由于产能过剩且经济疲弱，这个问题在今年有所恶化。对很多炼厂而言，出口也不是一个可行选项，因为要面临来自日本和韩国冶炼厂的激烈国际竞争。

在这种环境下，极有可能削减产量。

研究机构安泰科的首席铜分析师杨长华称，若冶炼厂无法出售硫酸，或许会减少铜精矿冶炼。

由于炼厂面临替代性原料废铜短缺的问题，且江西铜业等数家公司上半年已开始减产，铜精矿冶炼将是下半年中国铜产量的关键。