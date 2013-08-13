欧洲汇市：英镑兑美元及欧元持稳，观望英国通胀数据

英镑兑美元 持平报1.5462美元，但仍接近上周四触及的6月19日以来高位1.5574。阻力在200日均线位置1.5529。

若数据低于预期，可能打压英镑，因这将降低近期内升息的机率，若数据高于预期，则料将支撑英镑。