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市场报道 | 2013年 8月 13日 星期二 16:30 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元及欧元持稳，观望英国通胀数据

英镑兑美元 持平报1.5462美元，但仍接近上周四触及的6月19日以来高位1.5574。阻力在200日均线位置1.5529。

若数据低于预期，可能打压英镑，因这将降低近期内升息的机率，若数据高于预期，则料将支撑英镑。

欧元兑英镑 持平，报0.8598英镑。若跌落0.85785，将创下一个月低点。(完)

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