重发-《中国金融焦点》信贷资产证券化再试点寄托众望，规模化发展仍艰难

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* 机构多观望，待监管层明确实施细则

* 利差缩窄压力下，中小银行更有动力

* 打通信贷市场与资本市场是大势所趋

记者 赵红梅

路透香港8月15日 - 数年前资产证券化作为舶来品在中国“小荷才露尖尖角”，就因美国次贷引爆全球金融危机而遭打入冷宫。如今国内银行盘活信贷存量及减轻资产负债错配的压力，信贷类资产证券化创新再度被寄予厚望，不过从有限试点到规模化发展的路仍是荆棘密布。

中国的资产证券化历经数年蹒跚起步后仍在“摸着石头过河”，关于破产隔离、资产处置等法律法规尚未完善，资产证券化产品从试点到形成一定规模，还需监管部门统一思路，落实实施细则，审批方式亦有待改革。

目前国内资产证券化市场上存在三种模式，即央行和银监会主管的信贷资产支持证券(CLO)，证监会主管的专项资产管理计划，以及交易商协会主管的资产支持票据(ABN)。路透独家报道，监管层近期明确“银行的信贷资产可以作为ABS基础资产向券商转让”引发了市场对CLO空间的乐观设想。

东方证券资产管理有限公司联席总经理任莉对路透表示，“目前来看，银行信贷资产证券化从操作到产品设计都没问题，主要还是看监管层的态度、能给市场多大空间及配套法律法规还待健全等。”

“中国2007年那轮试点正是华尔街证券化的高潮，现在银行若要证券化，资产质量肯定不如当年，而社会舆论多认为这是银监会甩包袱、分散银行风险，舆论环境亦不如当年，面临考验更多。”一位国有大型商业银行金融市场部人士称。

他认为，目前再试点资产证券化已不是银行打包出售资产在银行间交易那么简单了，还需要一系列的产品创新及配套，需要多头监管的协调，“搞不好，这一次还是雷声大、雨点小。”

然不少人士认为，从美国的经验来看,信贷资产是资产证券化的主要供给者。之前银行信贷资产支持证券试点是一个封闭系统，与外界没有能量交换，只是在试验“用银行的信贷资产去直接向银行融资”，若真打破这个封闭系统，或星星之火可以燎原。

2005年8月中金联通收益计划、12月开元和建元证券化信托资产支持证券的发行拉开了中国资产证券化的序幕。后受全球金融危机影响，监管层叫停了试点期间产品发行，直到2012年5月，银监会和央行才重新启动信贷资产证券化。2013年月，证监会发布了券商资产证券化业务管理规定，资产证券化工作重新起航。

**机构等待实施细则落地**

记者从各家银行和券商了解到，目前金融机构还多处观望态势，静待监管层实施细则落地。亦有券商、信托、第三方理财机构设计发行一些ABS产品，交易商协会亦考虑推出信托型ABN。

目前中信银行、兴业银行均在尝试信用卡应收账款证券化产品，民生银行小微贷款试水资产证券化、平安银行、招商银行、进出口银行、工商银行等亦有信贷资产证券化产品在起步设计中。

尽管资产证券化有着可预见现金流、资产重组、破产隔离、信用增级等特征，可降低银行存贷比，调整银行信贷资产结构，但银河证券银行业分析师黄斌辉指出，银行是否有动力拿出优质资产来发行，能否达到分散风险目的都存在疑问。况且中国经济下滑中，银行基础信贷资产的质量必在下降，大量发行必然带来流动考验。

“银行是否有动力将信贷资产拿出表外，要取决于监管层对银行资本充足率等监管要求及银行通过其他渠道再融资能力，”黄斌辉表示，“监管层不能在政策层面上鼓励，实操上模糊，应尽快明确实施细则和清理法律、会计、税收等基础障碍，否则信贷资产证券化规模上来后，信用风险一旦暴露会非常尴尬。”

他并表示，监管层和机构着力点不同，前者想盘活信贷规模、提振经济，后者想寻求较高资本回报率、将信贷管制转成其他渠道的资金供给、转化成客户的更高收益 ，多头监管机构，就有不同优势的机构根据不同的特长展开角力，要避免监管套利。

监管层对上述症结亦有所知。一位银监会人士坦承，目前根据银监会资本管理办法，对资产证券化产品风险权重设计得不合理，造成银行购买这些产品后净资本占用没有得到明显改善，对于出表银行，损失的是银行的利息收入，获得的是额度，出表的银行要计算风险调整后的收益，这对其也未必合算。

中国工商银行 一位投资银行部人士称，受制于中长期资产和负债匹配压力增大、银行表外资产需要规避银监会8号文对“非标”资产配置比例的限制，中小商业银行动力会大一些，与非标产品相比，资产证券化是更为严谨的制度设计。

光大银行资金部首席宏观经济学家盛宏清认为，随着利率市场化的提速，商业银行表内资产与负债的错配问题，将使利差缩窄压力在2014年快速上升。如果资产证券化的发行主体范围和入池资产范围能够扩大,则将吸引更多银行，尤其是中小银行。

他表示，利用个人住房贷款占总贷款比重和活期存款占总存款比重来构造上市银行的资产负债“错配悬崖”的压力指数显示，浦发银行 、中国银行 、建设银行 、光大银行 和兴业银行 所面临的的利差缩窄的压力相对较高。

**打通信贷市场与资本市场是大势所趋**

相比商业银行，券商资管和信托对资产证券化显得更为积极，因其希望能从银行的信贷资产证券化中找到新的“大市场”、“大肥肉”。

记者采访一些券商后发现，已有券商接触银行并有初步合作意向，但更多券商对信贷资产证券化仍在观望，主要因监管层态度不甚明朗，且作为基础资产的信贷资产属性及定价仍存疑。

自2005年至今，中国信贷资产证券化由央行和银监会监管，产品在银行间债券市场交易。企业资产证券化由证监会监管，产品在交易所市场交易。由于一级市场需求疲弱，二级市场流动性较差，监管层计划打通银行与资本市场的衔接，包括让更多的券商等机构投资者参与持有银行信贷资产。

“资产证券化分割为两类，既是中国分割的债券市场造成的结果，又是分割的债市一部分，两者打通是这项业务能常态化的基础。”黄嵩称。

但他并强调，银行信贷资产证券化不应该通过券商的专项资产计划在交易所发行，而是应允许信托凭证在交易所发行。

“《证券公司资产管理办法》只能算是部门规章，券商专项资管计划并没有明确的破产隔离机制，而相比《信托法》就信托受益权的可分性和可让与性做了简单的规定。”黄嵩认为，相关税收政策也应明确和制度化，建议尽快制定资产证券化法。

不少市场人士亦表示，资产证券化试行多年，但至今并无配套的法律、明确的市场和交易规则、登记托管、信用体系等，多头监管也需有效协调，共同建立一套有效的监管体系，而不是让某个行业靠套利机会去发展。

**有多少基础资产值得期待?**

尽管机构还在等监管层明确表态的“发令枪”，海通证券最新策略报告还是给市场画出了张“饼”，料信贷资产中以信用类贷款、保证类贷款、小微企业贷款、汽车贷款为主，约2万亿元有证券化需求。

报告认为，之所以选取这些基础资产来发行资产证券化，原因一是易操作，二是基础资产优质，三是基础资产分散风险低。

经过迄今三轮试点，中国的信贷资产支持证券产品结构已较为成熟，目前各家银行已发行23单产品，累计发行规模近900亿，涉及的基础资产包括公司类贷款、小微企业贷款、个人消费贷款、个人经营贷款等。

中国建行金融市场部一位人士表示，第三轮500亿元额度的试点仅有国开行、工行、建行等六家金融机构发行，几家银行拿出的都是较好的基础资产，如国家重大项目贷款、三农贷款等。“不同时期监管层会注重与国家产业政策配合，对基础资产要求不太一致。”

北京大学金融与产业发展研究中心秘书长黄嵩对路透表示，CLO的基础资产角度未来会越来越多元化，相信个人住房抵押贷款未来仍会占主流，工商业贷款、 车贷、信用卡贷款亦是重要部分。

但他并表示，中国的资产证券化还处起步，对于破产隔离、资产处置等并未完善，一些已发行的类资产证券化产品未做到资产出表和结构分层设计，并未做到风险切割和转让，对特点资产的认定、载体、配套会计准则等都不明确。

中信建投报告认为，信贷资产证券化或会分两个阶段，第一阶段为放开房地产贷款以外的其他中长期贷款，即放开ABS。第二阶段为放开房地产贷款,即放开MBS。

截至2013年6月末，中国金融机构人民币贷款余额已达68万亿元，其中中长期贷款37.88万亿元。