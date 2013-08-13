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货币新闻 | 2013年 8月 13日 星期二 16:53 BJT

重发-表格：英国7月PPI产出物价较前月增长0.2%，较上年同期上升2.1%

(重发以更新标题)

路透伦敦8月13日 - 英国国家统计局周二公布7月生产者物价指数(PPI)数据显示：

* 英国7月PPI投入物价较前月上升1.1%，较上年同期增长5.0%(路透调查预估为按年上升5.5%)，为2012年3月以来最高

* 7月PPI产出物价较前月增长0.2%，较上年同期上升2.1%(路透调查预估为按年上升2.1%)，为2013年2月以来最高

* 7月核心PPI产出物价较前月上升0.1%，较上年同期增长1.1%(路透调查预估为按年增长1.2%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 7月 6月 预估值

较上月(变动%) 0.2 0.1 (0.1) 0.2

较上年同期(变动%) 2.1* 2.0 (2.0) 2.1

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.1 -0.1 (0.0) 0.1

较上年同期(变动%) 1.1 0.9 (1.0) 1.2

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) 1.1 0.2 (0.2) 1.4

较上年同期(变动%) 5.0** 4.0 (4.2) 5.5

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) 1.0 0.4 (0.3)

较上年同期(变动%) 3.9 2.4 (2.1)

* 产出物价按年涨幅为2013年2月来最大

** 投入物价按年涨幅为2012年3月来最大 (完)

(编译 艾茂林 审校 李春喜)
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