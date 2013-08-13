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货币新闻 | 2013年 8月 13日 星期二 16:56 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元小涨，此前公布的英国通胀数据符合预期

路透伦敦8月13日 - 英镑兑美元周二微升，此前公布的英国通胀数据符合预期。

英镑兑美元从数据公布前的1.5451美元升至1.5462美元，阻力位据称在200日移动均线切入位1.5529美元。(完)

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