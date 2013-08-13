欧洲汇市：英镑兑美元小涨，此前公布的英国通胀数据符合预期

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透伦敦8月13日 - 英镑兑美元周二微升，此前公布的英国通胀数据符合预期。
英镑兑美元从数据公布前的1.5451美元升至1.5462美元，阻力位据称在200日移动均线切入位1.5529美元。(完)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。