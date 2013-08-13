《市场观察》央行逆回购操作令市场寒心，但利空渐尽投资者可择机出手

(新增市场评论)

债券分析师 曹巍浩

路透北京8月13日 - 本已疲弱的中国债市可谓是祸不单行，公开市场三年央票续做的利空还未消化，央行周二又将七天逆回购利率定在高于二级市场的水平。资金利率应声走高，一二级债市收益率联袂上行，基准10年国债收益率再次刷新近两年来新高。

债券市场中的长债品种跌声不断，不少交易人士以“惨烈”两字形容今日市场。

不过，续发三年期央票的利率连续第二次稳定在3.5%，主流预期公开市场逆回购利率下行空间也已不大，新的资金利率均衡水平或在达成。

但目前市场信心脆弱，资金价格中枢落定水平仍待观察，不排除利率风险犹在。因此，当前的交易策略仍不宜太激进，而随着收益的上探，价值或逐步显现，投资盘可择机渐近买入。

国泰君安证券在其最新报告中亦建议，中长端收益率的上升仍然在持续，投资者需要保持耐心，继续防御以等待更好的时机。

综合基本面与资金面情况来看，部分券种的投资价值已在逐步显现。随着近期现券收益率的节节上探，不少投资力量先后表示，部分债种的价值渐显，若能“拿得住”，不久的将来即有望浮盈。

去年下半年，央行曾稳定开展逆回购操作。大多数时间里，七天期逆回购中标利率为3.35%；与之相对应，二级七天质押式回购加权收益率均值为3.37%。

另外，2012年三季度与四季度实际国内生产总值(GDP)同比增速分别为7.4%和7.9%；去年居民消费价格指数(CPI)比前年上涨2.6%。同期，基准10年期国债收益率 下半年均值为3.45%。

无怪乎已有市场人士在感慨，“机会总在市场最恐慌的时刻”，被提及的例证就是2011年三季度收益率4.10%左右的10年国债。

**公开市场操作又寒市场心**

央行周一续作755亿元人民币三年期央票，利率3.50%。但周二公开市场的110亿元人民币七天期逆回购，中标利率却达3.9%，虽较最近一期的4%走低，但大幅高于昨日二级市场的收盘加权利率3.6827%。

市场瞬间被七天期的3.9%与三年期的3.5%搞乱了思路，交易员们纷纷表示琢磨不透央行的定价原理。而这一混乱信号也直接反应在货币市场上。

迟迟难以开出价格的银行间隔夜质押式回购开盘大涨逾20个基点至3.20%上方，前一日的收盘加权利率 则不足3%。

而二级市场随之走弱，基准剩余期限约9.78年的附息国债130011券成交收益率 收在全天最高，为3.94%，续创近两年新高，上日收报3.83%。

一级发行市场亦难改疲势。国开行 周二增发今年五期固息金融债，受短期资金面支撑，一年期品种需求较好，中标收益率略低于二级市场；而三年及三年以上品种则受央票续发等中长期流动性担忧影响，招标结果均创该机构年内同期固息债招标结果新高。

而铁路总公司下午招标发行的今年第二期200亿元人民币铁道债(企业债)，10年期中标利率为5.10%，落近其招标利率区间4.15%-5.15%的高端；20年期中标利率为5.35%，直接落在招标区间的上限。[ID：nL4S0GE0Y9](完) (审校 林高丽/毕晓雯)