英国数据：7月通胀率小幅下滑，但房地产价格快速攀升

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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英国央行设定的通胀目标为2%，但上周央行承诺至少在失业率降至7%之前，只要不危及通胀预期及金融稳定，将维持利率在记录低位。
虽然央行总裁卡尼淡化房价上涨的疑虑，但是房价如果看似要失控，可能会迫使央行提前升息。
7月通胀下滑主要因机票及服装费用下滑，以及娱乐及文化产品成本下降，但是高油价预示未来有通胀压力。
7月PPI产出物价增速为六个月内最快，并料将继续增加，因制造业者原油输入成本上升速度达到一年来最快。(完) (编译 李婷仪 审校 沈以文)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。