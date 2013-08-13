英国数据：7月通胀率小幅下滑，但房地产价格快速攀升

英国央行设定的通胀目标为2%，但上周央行承诺至少在失业率降至7%之前，只要不危及通胀预期及金融稳定，将维持利率在记录低位。

虽然央行总裁卡尼淡化房价上涨的疑虑，但是房价如果看似要失控，可能会迫使央行提前升息。

7月通胀下滑主要因机票及服装费用下滑，以及娱乐及文化产品成本下降，但是高油价预示未来有通胀压力。