中国财政：7月全国公共财政收入同比增长11%--财政部

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透北京8月13日 - 中国财政部周二公布，7月全国公共财政收入11,849亿元人民币，同比增长11%；其中中央财政收入增长8.8%，地方财政收入增长13.5%。
财政部并公布，1-7月累计，全国财政收入80,439亿元，同比增长8%；同期全国公共财政支出69,069亿元，同比增加8.9%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：
2013年7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月 7月
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财政收入 11 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2
财政支出 -- 3.0 12 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1
注： -- 中国财政部仅公布1-7月财政支出累计同比增长8.9%，未公布7月单月数据。(完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。