银行观点：人民币贬值因素出现明显弱化，政策上料难主动贬值--招商银行

路透北京8月13日 - 中国招商银行最新研究报告认为，预计短期内人民币兑美元汇率还将会保持小幅升值或稳定的走势，贬值因素已经出现明显弱化，且预计政策上不会主动令人民币贬值。同时需观注贸易好转能否持续。

招行总行金融市场部高级分析师刘东亮在报告中称，近期公布的中国7月宏观数据整体出现好转，从数据层面看出现企稳迹象，其中外贸数据和工业增加值改善颇多，人民币中间价和汇率也在近期再次出现升值，即期汇率并再创汇改以来新高。

他认为，当前然宏观层面人民币存在贬值压力，但政策拐点尚未到来。下半年人民币走势需关注四方面因素，首先即外贸好转能否持续。

“7月进出口数据意外大幅好转，超出了多数机构的预期，在欧美日海外经济整体变化不大的形势下，单月数据出现如此强劲转折是不多见的，能否持续也令人怀疑。我们认为除非欧美经济有超预期复苏，否则外贸特别是出口继续强劲增长的可能性不大。”他分析道。

他认为，整体而言预期下半年外贸将有改善，这将缓解人民币的贬值压力，但外贸改善的力度将是温和的，并伴有阶段性下行风险，亦不会明显提振人民币走势。

中国海关上周四公布，7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估分别为增长3%和2.1%。分析师认为，进口增速高于预期或显示出内需已经显现企稳迹象。而中国6月进出口曾出现17个月来罕见的双双负增长。

刘东亮续称，政策选择方面，认为依靠汇率贬值刺激经济并非决策层的优先选择，甚至是排名靠后的选项，即只有当其他手段无法阻止经济硬着陆时，才会考虑让人民币贬值。

中国宏观经济形势方面，相信决策层对政策进行了微调，不会再放任经济持续回落，并会陆续推出小规模的刺激政策，虽不会使得经济出现很大改观，但会缓解经济的下行风险，并缓解市场忧虑，有助于缓解市场看空人民币的心理。

而在外部环境方面，他预计美元在接下来几个月的表现，可能并不会像此前预期的那样强劲，更有可能是在剧烈波动中缓步上涨，这无疑会减轻人民币所承受的来自于国际市场的压力。

“如果说经济表现最差的6月份人民币都保持坚挺的话，那么接下来几个月人民币出现贬值的概率就更低了。”他总结说。