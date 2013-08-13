更新版 1-中国货币市场：隔夜价格回升，受三年央票续作及逆回购利率降幅偏低牵引

(新增收盘报价)

路透上海8月13日 - 中国银行间资金市场周二隔夜回购利率回升，央行续作三年到期央票，机构心态普遍承压，公开市场逆回购利率下行幅度亦低于预期，令早盘资金较前期略显紧张。

不过他们也指出，央行坚持锁长放短的操作，就流动性来看，短期应仍能保持一定平稳，因此七天和14天回购利率今日涨幅尚不大，但就七天逆回购落在3.90%，高于目前二级市场上七天回购定位，说明公开市场七天逆回购利率有可能已调整至央行的心理价位，二级七天回购未来或有一定上行空间。

“今天早上隔夜有点紧张，利率也上来了一点，和公开市场七天逆回购的定位有关。”上海一商业银行交易员称。

北京一券商交易员也表示，受央行公开市场到期央票续作及逆回购利率下行幅度弱于预期的影响，机构心态略显谨慎，资金也较前期偏紧，“但还是能借到(钱)的。”

央行周一晚间公告称，当日到期续做了755亿元人民币三年期央票，利率3.50%；到期续做的标的券为周二(13日)到期的1001069，到期规模为860亿元。

公开市场上央行进行了110亿元的七天逆回购操作，中标利率3.90%；路透周一访问了逾20家公开市场一级交易商，反馈的情况显示，机构预期七天期逆回购操作较上周可能量缩价跌，利率预测区间多在3.6%-3.8%之间，3.8%左左右较密集。

上述上海的交易员还提到，虽然市场认为今日逆回购仅10个bp左右的降幅偏低，但个人认为七天逆回购在4%左右，上下10个bp是合适的。

“逆回购只给了价，没给量，如果央行有明显宽松的预期，七天逆回购可能还会下来一点，但现在还没有这个方面的信号，二级七天回购(利率)估计会慢慢往上走，会到3.9%附近吧。”她称。

上海另一商业银行交易员也称，隔夜今日已上行20个基点(bp),市场现在受逆回购价格的引导较为明显，七天回购未来有一定上升空间，“但总体短期还好，需求是会满足的。”她称。

上述北京的交易员认为，央行锁长放短的操作，更多影响应会体现在现券市场，尤其是利率债的长端，对资金的影响应偏中性，“短期资金还是稳定的预期。”

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,712.48亿元人民币，低于上日的5,844.56亿元；其中隔夜品种成交4,529.28亿元，上日为4,688.80亿元亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.2393 2.9877 +25.16 4,529.28

七天 3.7339 3.6827 +5.12 820.29

14天 4.1604 4.1571 +0.33 154.20 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 2.2950 3.4500 -115.50 --

七天 3.6000 4.2400 -64.00 --

14天 3.8000 4.0000 -20.00 -- 回购定盘利率 其中:隔夜 3.3100 3.0100 +30.00 --

七天 3.7900 3.6660 +12.40 --

14天 4.1600 4.1400 +2.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.2253 2.9645 +26.08 --

七天 3.7020 3.6480 +5.40 --