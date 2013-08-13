企业并购：中国商务部有条件批准美国百特收购瑞典金宝的反垄断审查

去年12月31日，商务部收到百特收购金宝经营者集中反垄断申报。商务部经过审查认为，百特收购金宝对持续肾脏替代治疗商品(CRRT)系列商品市场和血透系列商品中的血透透析器市场可能产生排除、限制竞争的效果，商务部决定附加限制性条件批准此项经营者集中。

商务部要求百特剥离其全球的CRRT业务，包括确保剥离业务存活性和竞争力所需的有形资产和无形资产，并于2016年3月31日前，在中国境内终止尼普洛代工生产协议。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)