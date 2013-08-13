企业并购：中国商务部有条件批准美国百特收购瑞典金宝的反垄断审查

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透北京8月13日 - 中国商务部周二周表示，附加限制性条件批准美国百特 收购瑞典金宝的经营者经集中反垄断审查。
去年12月31日，商务部收到百特收购金宝经营者集中反垄断申报。商务部经过审查认为，百特收购金宝对持续肾脏替代治疗商品(CRRT)系列商品市场和血透系列商品中的血透透析器市场可能产生排除、限制竞争的效果，商务部决定附加限制性条件批准此项经营者集中。
商务部要求百特剥离其全球的CRRT业务，包括确保剥离业务存活性和竞争力所需的有形资产和无形资产，并于2016年3月31日前，在中国境内终止尼普洛代工生产协议。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。