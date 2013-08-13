重温稿-《中国新债预测》三年国债利率预测均值3.69%,未来流动性担忧或限制需求

* 招标品种: 财政部三年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(14日)9:30-10:30

* 受访人数: 10位(银行、券商

* 预测区间: 3.64%-3.75%

* 预测均值: 3.69%(按各家机构预测值平均

路透上海8月13日 - 中国财政部周三将招标发行三年期固息国债.路透调查显示,近日现券二级市场弱势连连,且央行三年期央票续作,令机构未来流动性预期较为悲观,明日新债定价料或将高于二级水平,预测均值为3.69%。

市场人士并提到，三年期国债有基本承销额限制，会支撑部分需求。但在当前二级市场现券配置需求并不强的情势下，招标结果走高概率较大。

"今天(现券二级)抛盘很重，现券收益再创新高，三年国债二级都在3.70%成交,预期不好啊,(明天结果)没有最高，只有更高吧，”华北一银行交易员称。

上海一银行交易员则称，从目前国债的收益来看，料机构博边际兴趣可能会比较高。不过鉴于三年期国债有基本承销额的限制，需求可能会略好于长债。

中国银行间债市近期走势孱弱，而一级市场供给压力不减。中国国家开发银行 周二增发今年五期固息金融债，受短期资金面支撑，一年期品种需求较好，中标收益率略低于二级市场；而三年及三年以上品种则受央票续发等中长期流动性担忧影响，招标结果均创该机构年内同期固息债招标结果新高。

国信证券在最新一级市场定价报告中指出，本期3年期国债绝对收益率相对较低，吸引力不足，预计会存在一定需求，但收益率要求会偏高，且从二级市场自身走势来看，本周一国债主要期限基本维持高位并略有上升。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,三年期品种最新收益率为3.6224%.二级市场上,剩余期限约2.4684年的国债130004券 最新成交收益率为3.70%。

央行周一晚间公告称当日公开市场到期续作755亿元人民币三年期央票，利率3.50%。周二央行进行了110亿元的七天逆回购操作，中标利率3.90%。路透周一访问了逾20家公开市场一级交易商，反馈的情况显示，机构预期七天期逆回购操作较上周可能量缩价跌，利率预测区间多在3.6%-3.8%之间，3.8%左右较密集。

该期债为财政部今年第17期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。