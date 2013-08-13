重温稿-台湾货币市场：短率大致持平上日，国库券利率是否缓上待观察

* 短率稳在当前

* 国库券得标利率符预期，观察缓上速度

* 银行在短票初级市场积极拿券

记者 林妙容

路透台北8月13日 - 台湾银行间短率周二大致持于上日。银行间资金水位仍多，拆出需求大于拆入，不过上日部分外资银行客户走钱，令外银资金水位有所下降，但暂不影响拆款成交利率。

在长期趋势方面，今日午间364天期的国库券标售决标贴现率在0.647%，利率自底部反弹，大致符合市场预期。

市场人士指出，此次国库券得标利率不只较3月时同天期国库券利率走高，也较本月初标售、流动性较差的央行364天期存单走高1.7基点，显示市场对利率反转的风险已渐次反应；至于反转速度及幅度如何，尚待后续央行每月标售的364天期定存单检验。

〞现在也没有人可以很确定说利率就是缓上，但可以观察后续是否有这个趋势。〞一位外资银行交易员说。

此外，交易员也指出，此次标售的投标倍数也创下去年11月底来各天期国库券标售来的最低，显示市场对一年期国库券的配置力道有所缩减，加上此次国库券也打破连续七期由银行100%得标的景况，均显示银行端对利率风险的考量权重增加，不再以去化资金为唯一重心。

2012年11月30日所标售的364天期国库券投标倍数仅有2倍，决标贴现率为0.700%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.395%，与上日相同；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日为0.380-0.500%。

**短票市场银行拿券积极**

在短票市场方面，票券商及银行人士指出，由于次级市场短票利率仍有走低压力，银行端近来改变策略，直接在初级市场拿券，态度积极且下标力道不小，甚至部分排挤了票券商的票源，令次级市场券源不足。

影响所及，短票次级市场利率欲上不易，还隐隐带有下行压力。今日则大致持平于上日区间。

一大型票券商指出，8月以来初级市场中油、台电的标售利率难以弹升，甚至因银行抢标而出现超乎市场预期的低利率。其中中油100多天的票券利率甚至有银行下标至0.75%以下，较台电同天期利率多落在0.80%附近有一定的差距。

〞银行最近在初级市场很积极，有时候标太低连我们都没标到。〞一票券商人士说。

今日30天期短票利率主要交投在0.66-0.67%，与上日相同。0.66%多为一周内的极短天期。

台湾央行今日共发行1,535.5亿台币存单，存单发行余额增3亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆4,460.9亿台币，其他交易日分别为周三3,622.5亿、周四3,843.9亿及周五1,526亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为负53亿台币，累计超额准备为1,362亿，加计前期1%的超额准备为2,737亿台币。

**RP利率渐向区间低位成交**

债券市场附买回(RP)成交利率区间大致平稳，但因市场资金仍多，仍有下跌的压力，利率向区间的低位靠拢。

一位大型票券商交易员表示，目前拆款市场的利率还是很低，使得票券商偏重拆款市场的资金调入；此外，市场的券也少，使得近期调低利率仍有所获。

〞客人有抗议啊，但抗议无效！〞前述票券商交易员表示。她也说，市场的短率就是很低，公司给予的压力也很大，因此慢慢压低利率的动作可能仍将持续。

另一证券商交易员则认为，投信、寿险的资金仍然相当充裕，估计8月的资金情势仍将维持宽松，短率续向低位缓慢而行。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%。主要成交区间大致和上交易日相似，渐向区间的低位靠拢。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，和上日水位大致相同。