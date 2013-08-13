中国债市：利率互换曲线陡峭化上行，央行公开市场操作又寒市场心

路透北京8月13日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周二陡峭化上行，长端的涨幅更大一些。市场人士表示，央行公开市场操作又寒市场心，现券一二级市场收益率联袂上行，带动IRS上探。
“IRS长端继续上，曲线陡峭了，”上海一外资银行交易员称，“早上逆回购量不大，利率虽然下了，但没有下那么多；债券需求情况没那么好，IRS也被债券带上去了。”
上海另一大型银行交易员亦表示，单日IRS长端上行幅度较大，与债券端需求疲弱关系很大。
上述外资行交易员进一步指出，当前市场氛围里，仍可考虑做陡曲线。
央行周一续作755亿元人民币三年期央票，利率3.50%。周二公开市场的110亿元七天期逆回购，中标利率却达3.9%，虽较最近一期的4%走低，但大幅高于昨日二级市场的收盘加权利率3.6827%。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.9067/4.0107 3.9120/3.9960 4.0020/4.0880 4.1860/4.2740 4.1900/4.4440
上日 3.8264/3.9264 3.8350/3.9192 3.9083/3.9964 4.0483/4.1378 4.0543/4.2963
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变化 +0.0803/+0.0843 +0.0770/+0.0768 +0.0937/+0.0916 +0.1377/+0.1362 +0.1357/+0.1477
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,022.65亿元，较6月的3,181.2亿元减近四成。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)