重温稿-港股业绩：利丰中期净利大降，但其称核心溢利可望回复2011年水平

路透香港8月13日 - 环球消费品出口及物流集团香港利丰 周二表示，尽管欧美经济前景仍不确定，但情况较先前好转，公司正按步就班回到2011年获利水平。

为沃尔玛 和Target 等大型连锁店采购的利丰在收盘后公告，至2013年6月止的净利为9,600万美元，较上年同期大幅下降69%，亦低于路透调查四家分析师的预估1.50亿美元.

利丰表示，去年同期录得非现金收购代价回拨1.98亿美元，扣除此一次性入账，今年中期净利较去年减少15%。

被公司视为是主要营运指标的核心经营溢利，至6月底为2.23亿美元，按年小增1%。公司并表示，正持续朝回复前年获利水平迈进。

“美国虽然尚不见大幅成长，但稳步复苏中。欧洲有些地方如德国，复苏的情况也不错。亚洲则是我们的亮点，”利丰集团行政总裁乐裕民(Bruce Rockowitz)说，“我们正在回到2011年获利的轨道上。”

公司3月时曾表示2013年核心经营溢利将与2011年差不多，在8.80亿美元水平。分析师预估80%将由下半年贡献。

新鸿基金融在报告指出，美国就业以及房屋市场回春，料可带动下半年消费意欲增强。

“开始复苏的美国市场，预料下半年将会展现更强的力道，欧洲地区也不会再像去年一样糟。欧洲情况不再是拖累的因素，本身就是个正面讯息。”新鸿基金融分析师Nicholas Studholme-Wilson在报告里说。

在2011-2013年营运计划即将结束之际，利丰主席冯国纶在记者会上指出，目前正在拟定下一个三年计划，细节尚未能透露。但以全球经济成长分布来看，预计未来美国占营业额比重将下降至50%，欧洲及亚洲则提升至50%。

以中期营业额91.20亿美元，美国占比仍达六成，欧洲约18%，亚洲14%，其他地区7%。

公司在2011年时为未来三年订下核心经营溢利于2013年达15亿美元，贸易业务、物流业务及本土业务预期分别贡献7亿美元、1亿美元及7亿美元的目标。但公司在3月时已放弃核心经营溢利目标。

以收购及自身成长(organic growth)为策略的利丰并表示，上半年共完成五项收购，金额为4.32亿美元。

利丰在2007-2011年间曾经是蓝筹股中表现最好，但近几年因欧美市场前景不明以及此前积极收购的策略未获市场认同，以及业绩令人失望，股价于今年5月跌至近四年来盘中低点9.85港元，较2011年约25港元的记录高点跌了约六成。

利丰今日收报10.54港元，涨1.35%。今年迄今跌逾22%，表现远逊于大盘恒生指数 的跌0.55%，也是指数成份股中跌幅第四大。(完)

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