重温稿-中国财政：7月财政支出同比负增长，全年中央财政收入达标任务重

* 7月财政支出同比负增长，为至少2012年来首见

* 今年中央财政完成全年收入预算任务艰巨

* 7月土地增值税同比增长18.1%

路透北京8月13日 - 受经济增速放缓影响，中国财政收入增幅也不可避免放慢速度，收支矛盾日益突出导致7月全国财政支出呈现负增长，为至少2012年以来首见；财政部预计，今年中央财政完成全年收入预算任务艰巨。

中国财政部网站周二刊登新闻稿称，7月全国公共财政收入11,849亿元人民币，同比增长11%；其中中央财政收入增长8.8%，地方财政收入增长13.5%。

但是在财政支出方面，财政部是次仅仅公布1-7月全国公共财政支出同比增加8.9%至69,069亿元，而未像往常一样公布单月支出。路透根据历史数据计算得出，7月全国公共财政支出9,355亿元人民币，同比下降1.8%，环比降幅高达28.6%，这至少2012年以来首次出现单月同比下降。

欲览中国财政收入图表，请点击 r.reuters.com/rub42v

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：

2013年7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月 7月

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财政收入 11 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2

财政支出 -1.8* 3.0 12 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1

注： * 中国财政部仅公布1-7月财政支出累计同比增长8.9%，7月单月同比变动为路透根据历史数据测算。

财政部并公布，1-7月累计全国财政收入同比增长8%。其中，中央财政收入同比增长2.6%，增幅比预算目标7%仍低4.4个百分点；地方财政收入同比增长13.5%，与1-6月累计增幅持平。

“本月中央财政收入增幅延续上月回升态势，主要是受年度间退税不可比以及去年同期收入基数较低等因素影响，”财政部在新闻稿中称。

财政部指出，1-7月中央财政收入累计增速低于地方收入增幅，主要是进口环节税收、国内增值税、消费税等全额或大部分属中央的税收收入累计下降或低增长。

“考虑到后几个月我国经济仍将保持总体平稳发展态势，加上基数因素对中央财政收入增长起正向拉动作用，下半年中央财政收入累计增幅将会逐步提高，”新闻稿称，“但受工业增长放缓、工业生产者出厂价格持续下跌以及进一步扩大营改增试点加大减税力度等因素影响，中央财政完成全年收入预算任务艰巨。”

至于地方财政收入持续保持增长，主要是前几个月房地产市场成交额大幅增加，带动相关地方税收增加。