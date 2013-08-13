重温稿-台湾金融：将开放OBU相关限制业务，并允许DBU办理境外固定收益商品经纪服务

路透台北8月13日 - 台湾金融监督管理委员会周二发布新闻稿指出，配合自由经济示范区涵括金融业，相关部会研商后，将原则规划松绑国际金融业务分行(OBU)业务，包括信托商品将不受现行信托投资范围及种类的限制、衍生性金融商品除复杂的信用类衍生性商品外，其余不受限制等。

其他开放重点尚包括将允许外汇指定银行(DBU)办理境外固定收益商品的经纪服务；对于证券商办理离境证券业务(OSU)方面，将大幅放宽办理结构型商品、商品衍生性商品及信用衍生性商品的范围。

金管会表示，相关开放主要是为了发展台湾的财富与资产管理业务。

金管会并同时发布另一新闻稿指出，已发布函令核准信托业得受理专业投资人的委托，运用信托财产投资本国银行及公司在台湾境内发行、以外币计价的债券。

目前符合该项条件的债券包括中国信托银行宝岛债、彰化银行 宝岛债、东元电机 宝岛债、远东新世纪 宝岛债及远东新世纪发行的日币债等五档债券。