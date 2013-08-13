重温稿-中国经济：下半年将再公布一批淘汰落后产能名单，提前一年完成淘汰任务--工信部

路透北京8月13日 - 中国工业和信息化部部长苗圩表示，下一步将尽快落实和公告今年第二批淘汰落后产能企业名单，督促按期拆除落后设备，确保全面完成2013年目标任务，为提前一年(即2014年)完成“十二五”(2011-2015)工业行业淘汰落后产能目标任务奠定基础。

苗圩在接受新华社专访时称，淘汰落后产能会涉及企业职工安置、资产损失、债务处理等一系列问题，对地方财政收入和就业在短期内会有一定影响，但同时也为先进产能腾出了宝贵的资源、能源、土地、市场空间和环境容量。

工信部7月下旬公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及铜冶炼和氧化铝等19个行业，并强调要力争在9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，并确保在今年年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移。表明中国化解产能过剩难题的行动正得到进一步落实。

因名单更细化，更具操作性，被视为打响了中国化解产能过剩战役的“第一枪”。

“在调结构方面，我们将会同有关部门尽快出台化解产能过剩矛盾的总体方案，推动淘汰落后产能，指导、支持重点行业兼并重组，推进以企业为主体的创新体系建设，推动工业转型升级和两化深度融合。”苗圩表示。