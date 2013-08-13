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债券 | 2013年 8月 13日 星期二 23:35 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.055%，投标倍数为4.08

路透华盛顿8月12日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.055 中值 0.050 低值 0.030 投资 0.056

价格/得标 价格 99.995722 高值得标比率 73.70% 投标倍数 4.08 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,001,187,200 总投标 183,594,737,200 竞争性投标得标 44,686,862,200 非竞争性投标得标 264,325,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/08/15 到期日 2013/09/12 CUSIP码 912796BB4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)
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