表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.055%，投标倍数为4.08

标题新闻：美国将向IMF重申其在监督各国汇率政策和发现贸易失衡方面的作用-美财政部高官
IMF为国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿8月12日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.055 中值 0.050 低值 0.030 投资 0.056
价格/得标 价格 99.995722 高值得标比率 73.70% 投标倍数 4.08 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,001,187,200 总投标 183,594,737,200 竞争性投标得标 44,686,862,200 非竞争性投标得标 264,325,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/08/15 到期日 2013/09/12 CUSIP码 912796BB4
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(编译 利棣儿; 审校 母红)
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路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透伦敦4月13日 - 欧元区高评等公债收益率(殖利率)周四跌至数月低点，此前美国总统特朗普周三称，他希望看到美国保持低利率。