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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 06:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月13日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         82.90     +2.55     +3.17   9462616
 搜狐                         61.32     -3.22     -4.99   1927381
 网易                         60.89     +0.30     +0.50    794534
 百度                        141.53     +4.80     +3.51   4751093
 亚信科技                     11.55     -0.02     -0.17    168919
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   16.27     +0.22     +1.37   2957568
 路                                                      
 联电                          2.03     +0.01     +0.50    194187
 日月光                        4.08     +0.06     +1.49     19969
 硅品精密                      5.45     +0.10     +1.87   1790724
 和信超媒体                    1.03     +0.00     +0.10     53277
 友达                          3.55     +0.01     +0.28    253101
 中华电信                     31.39     -0.16     -0.51     27135
 台湾国际航                   39.03     -0.47     -1.19    828471
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     54.52     +0.36     +0.66    206037
 中国联通                     15.57     +0.10     +0.65    102922
 中国电信                     51.25     +0.05     +0.10     19702
 中芯国际                      3.91     -0.09     -2.25     66270
 电讯盈科                      4.66     -0.10     -2.10      4819
    (完)
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