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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 06:31 BJT

****澳新经济指标预测--8月14日-8月21日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    8月12日当周        
 8月14日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0030      澳洲消费者信心指数                               8月           --          -0.1%
 0130      澳洲薪资价格指数(较前季)                      第二季           --          +0.7%
                         (较上年同期)                                     --          +3.2%
 
    8月15日(四)
    无重要经济数据或事件公布。
    
    8月16日(五)
    无重要经济数据或事件公布。
    
        8月19日当周
        
 8月18日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 2245      新西兰生产者投入物价                          第二季           --          +0.8%
                生产者产出物价                                            --          +0.8%
               
    8月19日(一)
    无重要经济数据或事件公布。
          
    8月20日(二)
    无重要经济数据或事件公布。
    
    8月21日(三)
    无重要经济数据或事件公布。(完)
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