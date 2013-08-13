澳新经济指标预测--8月14日-8月21日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月12日当周 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- -0.1% 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.2% 8月15日(四) 无重要经济数据或事件公布。 8月16日(五) 无重要经济数据或事件公布。 8月19日当周 8月18日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰生产者投入物价 第二季 -- +0.8% 生产者产出物价 -- +0.8% 8月19日(一) 无重要经济数据或事件公布。 8月20日(二) 无重要经济数据或事件公布。 8月21日(三) 无重要经济数据或事件公布。(完)