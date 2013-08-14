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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 08:59 BJT

澳洲数据：8月Westpac-MI消费者信心指数升至五个月高位--调查

本月衡量与去年同期家庭财务状况相比较的分项指数跳升13%，清楚可见降息的效应。

展望未来12个月财务状况的指数上升9.7%，较上年同期上升达23%。

追踪对未来12个月经济预期的指数稳健上扬5.5%，不过受访者对于未来五年的前景更为保守。

支出意愿指标好坏不一。衡量目前是否适宜购买大件商品的指数下降5.5%，不过调查目前是否为购屋好时机的指数则是上升3.7%。

澳洲央行持续仰赖降息以提振房市，特别是房屋建筑活动。

Westpac认为央行可能在11月再度放宽政策，不过金融市场<0#YIB:>则是预期11月央行采取行动的机率约64%。(完)
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